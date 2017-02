Na província de Badakhshan, ao norte, durante os últimos dois dias 19 pessoas morreram e 17 ficaram feridas por avalanches

Por Redação, com Reuters – de Cabul:

Dezenas de pessoas no Afeganistão e no Paquistão foram mortas após uma forte nevasca e avalanches durante o final de semana.

No leste do Afeganistão, pelo menos 50 pessoas morreram e dezenas estavam desaparecidas neste domingo após uma avalanche soterrar um bairro em Nuristan, segundo o governador provincial Hafiz Abdul Qayum.

– Baseado em informações de oficiais do distrito, 50 corpos foram recuperados e o número pode aumentar – disse.

Pelo menos outras cinco mortes em decorrência de desabamentos de telhados foram reportadas em outras localidades de Nuristan.

Na província de Badakhshan, ao norte. Durante os últimos dois dias 19 pessoas morreram e 17 ficaram feridas por avalanches, desabamento de tetos e acidentes na estrada. Disse Naweed Frotan, porta-voz do governador provincial.

O governo estava trabalhando para alcançar pelo menos 12 distritos em Badakhshan que foram completamente destruídos, disse.

Forte neve também cobriu a capital afegã, Cabul, onde o governo fechou escritórios no domingo.

Avalanche

No vizinho Paquistão, pelo menos nove pessoas. Incluindo crianças, foram mortas por uma avalanche no distrito de Chitral, ao norte. Com até 14 moradores podendo estar ainda presos nos destroços de suas casas. Segundo a autoridade do distrito Syed Maghferat Shah.

Em um incidente separado na região de Chitral, um trabalhador de resgate do governo foi morto quando uma avalanche atingiu um posto de controle perto da fronteira entre Paquistão e Afeganistão, disse o oficial de comando à agência inglesa de notícias Reuters.

Compartilhe isso:

Tweet







Curtir isso: Curtir Carregando...