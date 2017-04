Os pilotos só conseguiram correr durante 22 minutos dos 90 minutos programados da sessão inicial, e a segunda foi totalmente cancelada

Por Redação, com Reuters – de Xangai:

O clima de Xangai praticamente inviabilizou as duas primeiras sessões de treino livre para o Grande Prêmio da China nesta sexta-feira, já que a baixa visibilidade na cidade impediu o helicóptero de apoio médico de decolar.

Os pilotos só conseguiram correr durante 22 minutos dos 90 minutos programados da sessão inicial, e a segunda foi totalmente cancelada.

A visibilidade na pista, localizada nos arredores de Xangai, estava boa o suficiente para os helicópteros voarem. Mas o aumento da névoa na cidade impediria o helicóptero de apoio médico de pousar no hospital designado. Que fica a 38 quilômetros do circuito. Disse um porta-voz da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

As corridas e treinos da Fórmula 1 precisam ser interrompidos. Se a aeronave não puder voar ou se uma ambulância não puder chegar ao hospital designado em 20 minutos. De acordo com os procedimentos de segurança da FIA.

Só 14 pilotos completaram voltas cronometradas. E nem o favorito ao título, Lewis Hamilton, da Mercedes, nem Sebastian Vettel, da Ferrari, vencedor da prova que inaugurou a temporada, o GP da Austrália, marcaram tempos.

– Não é bom para os fãs que assistem pela TV e é até pior para todas aquelas pessoas nas arquibancadas. Que gastaram dinheiro para vir da cidade para cá ou até de outros países – disse o tricampeão mundial Hamilton a repórteres.

FIA

– Precisamos trabalhar junto com a FIA e com a FOM (detentora dos direitos comerciais). Para encontrar uma solução ou um plano alternativo de algum tipo quando tivermos circunstâncias como esta no futuro.

O adolescente Max Verstappen fez o melhor tempo da sessão de abertura, 1min50seg491. Mesmo com umidade e chuvisco.

A volta do holandês foi mais de 15 segundos mais lenta do que a que deu a pole position ao campeão aposentado Nico Rosberg no ano passado. Uma prova dos benefícios limitados da sessão abreviada.

Paddy Lowe

Paddy Lowe deixou a campeã mundial de Fórmula 1 Mercedes e assumiu, com efeito imediato, o cargo de diretor técnico da Williams, equipe da qual também passou a ser um dos acionistas, anunciou a escuderia no mês passado.

A Williams não informou o tamanho da participação de Lowe nem de quem ele a adquiriu. Mas os detalhes da operação devem ser divulgados em uma data futura.

O britânico, que iniciou sua carreira na Fórmula 1 pela Williams em 1987. Também assume um cargo no Conselho e vai administrar a equipe ao lado da chefe de equipe, Claire Williams, e do presidente-executivo Mike O’Driscoll.

Na Mercedes Lowe exerceu um papel-chave nas conquistas dos últimos três títulos mundiais de pilotos e construtores. Ele também já foi campeão na McLaren e na própria Williams.

A Williams conta atualmente com os pilotos Lance Stroll. Um jovem canadense de 18 anos, e Felipe Massa, que desistiu de se aposentar da categoria. Depois que o finlandês Valtteri Bottas trocou a Williams pela Mercedes para substituir o atual campeão Nico Rosberg, que se aposentou.

A temporada da F1 começa na próxima semana, na Austrália.

Force India

Os carros da Force India na próxima temporada da Fórmula 1 terão o rosa como cor predominante, após a equipe assinar um contrato de patrocínio com a empresa austríaca de águas BWT.

O coproprietário da equipe Vijay Mallya disse em comunicado que o acordo, que fará os carros da escuderia se destacarem no Grande Prêmio da Austrália que abrirá a temporada na próxima semana, é um dos maiores nos 10 anos de história da Force India.

Não foram divulgados os detalhes financeiros.

– Mudar a cor dos nossos carros é uma indicação da força dessa nova parceira e uma verdadeira declaração de interesse da BWT – acrescentou Mallya sobre a nova pintura dos carros da Force India.

Os pilotos da equipe, o mexicano Sergio Pérez e o francês Esteban Ocon, também terão o rosa em seus capacetes.

A Force India, que usa motores Mercedes, terminou em quarto lugar na temporada passada entre as escuderias, seu melhor resultado.

Anúncios

Compartilhe isso:

Tweet







Curtir isso: Curtir Carregando...