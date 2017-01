Presidente venezuelano nomeia 11 ministros e aponta um novo vice-presidente executivo, além fundir ministérios da área econômica no “superministério” da Economia e Finanças

Por Redação, com DW – de Caracas:

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta quinta-feira a renovação de seu gabinete, nomeando 11 ministros e um novo vice-presidente. Tareck El Aissami, governador do Estado de Aragua, substituirá Aristóbulo Istúriz como vice-presidente executivo do país, potencial sucessor de Maduro.

– Designei Tareck El Aisammi como vice-presidente executivo da República Bolivariana da Venezuela, para que assuma em 2017-2018 – disse o presidente em pronunciamento transmitido em cadeia nacional de rádio e televisão.

Entre suas novas atribuições. Aisammi fica encarregado da segurança nacional e da luta contra os “terroristas de direita”, como afirmou o presidente. Seu antecessor Istúriz foi transferido para o comando do Ministério das Comunas e Trabalho Social. Sendo também vice-presidente da pasta Socialismo Territorial.

Entre as mudanças no gabinete, Maduro nomeou para o Ministério do Petróleo Nelson Martínez. Atual presidente da petrolífera Citgo, mpresa venezuelana nos EUA, filial da estatal petrolífera PDVSA. E fundiu os ministérios da área econômica numa só instituição, o “poderoso” Ministério da Economia e Finanças, que ficará sob o comando do parlamentar chavista Ramón Lobo.

Renovação do gabinete

– Necessitamos de uma renovação do gabinete executivo e chamar às fileiras do governo um conjunto de companheiros, de forma que se combine a experiência com o compromisso – disse Maduro.

Os 11 ministros têm como objetivos principais libertar o país da criminalidade. Recuperar a economia, consolidar os programas sociais do governo e garantir a paz. “Não me importa o cargo que tenham. Vamos com tudo contra os criminosos, os corruptos e os extremistas”, disse o presidente.

