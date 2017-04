O engano é achar que só isso é suficiente. A própria Globo e outras emissoras, em diferentes fases, passaram por experiências dolorosas pensando assim

Por Flávio Ricco – do Rio de Janeiro:

A Força do Querer, de Glória Perez, vai completar neste sábado a sua primeira semana de exibição, mas já chamando a atenção de todos que a Globo tem uma nova novela no ar.

E uma nova sob todos os aspectos.

Assim como em outros tantos setores, nada na televisão é feito graças ao esforço de um só. A força do conjunto, com todos os seus elementos funcionando convenientemente, acaba sendo indispensável para o bom desempenho de qualquer trabalho – é o caso da atual produção das nove.

Não adianta apenas ter uma boa história para contar ou reunir em seu elenco atores talentosos e conhecidos do grande público.

O engano é achar que só isso é suficiente. A própria Globo e outras emissoras, em diferentes fases, passaram por experiências dolorosas pensando assim.

Para não descer tanto ao passado, A Lei do Amor até poderia ser uma boa novela, mas desde o começo teve uma direção enganosa. Falha e pouco inspirada.

Ao contrário do que A Força do Querer vem revelando nesses primeiros capítulos. A mão do diretor Rogério Gomes e da sua equipe já se fez presente em muitas cenas, nos transmitindo nesses poucos dias de exibição uma segurança que a sua antecessora não teve em momento nenhum. Promete.

TV Tudo

Agora sim

A Força do Querer no ar, a teledramaturgia da Globo agora vai voltar muito das suas atenções para O Outro Lado do Paraíso, de Walcyr Carrasco.

Entre as providências, definir ainda alguns nomes para completar o elenco e dar início efetivo a sua produção.

Uma vantagem

Walcyr Carrasco, ao contrário de outros autores da Globo, prefere ser econômico no número de personagens da sua novela.

Trabalha com o absolutamente necessário e indispensável.

Nada ainda

A produção está trabalhando, algumas gravações em externas foram feitas, mas ainda não há uma definição sobre a estreia do Programa do Bial.

Observa-se que está havendo um grande cuidado com este lançamento. A responsabilidade de não errar é muito grande.

Vai levar

A Escrava Isaura será exibida até junho, ou se derem um jeitinho ou espichadinha na edição, irá até julho. Ainda não existe cálculo nenhum sobre esta data.

E não existe porque se faz necessário escolher o momento mais conveniente para a sua substituta, Belaventura, ter uma estreia tranquila. As gravações já estão bem avançadas.

Coisas boas

Patrícia Abravanel recebe Aline Barros na edição da próxima segunda-feira do programa Máquina da Fama. O tema é “Músicas que vão inspirar só coisas boas em você!”.

Tudo pronto

Na segunda-feira a Globo vai dar início aos trabalhos de Sob Pressão, nova série, baseada no filme do mesmo nome de Andrucha Waddington.

Toda a trama acontece dentro de um posto de saúde. Trabalho que vai marcar o retorno de Ângela Leal à emissora, depois de alguns trabalhos na Record.

Desencontro

Enquanto dentro da própria Simba admite-se essa aproximação, dentro da Band, a sua direção informa que não existe rigorosamente nada a respeito.

Segundo os seus responsáveis, está havendo apenas um acompanhamento do caso.

A propósito

A Band encerrou nesta sexta-feira a convenção do seu departamento comercial, que desde quarta-feira se realiza no Hotel Casa Grande, do Guarujá.

A presença da emissora na Rússia, para a transmissão da Copa do Mundo no ano que vem, sempre apareceu no centro de todas as conversas.

Bruna é a primeira

O Lady Night, novo programa da Tatá Werneck no Multishow, estreia na próxima segunda, com Bruna Marquezine. Portanto, a cantora Sandy ficará para outra data.

Serão 25 episódios, exibidos de segunda a sexta.

De volta

Depois de Liberdade, Liberdade, Caio Blat vai aparecer como Túlio, personagem que promoverá um ataque à construtora de Arnaldo (Antônio Calloni) nos primeiros capítulos de Os Dias Eram Assim, com estreia na Globo dia 17. O ator também foi reservado para Deus Salve o Rei, novela de Daniel Adjafre, na fila das 19h.

Empreendedorismo

Fora da Caixa é a estreia do canal Mais Globosat dia 11, às 21 horas, com apresentação de Luiz Quinderé. Dirigido por Benedita Casé e João Pedro Januário, o programa vai contar histórias de jovens empreendedores que apostam em novos modelos de negócio.

– O objetivo do programa é falar sobre empreendedorismo de um jeito fácil, mostrando que dá para falar sobre isso sem ser chato – informa Casé. A primeira temporada terá 10 episódios.

Bate – Rebate

· Durante as gravações do Troféu Imprensa, Silvio Santos cutucou o seu jornalismo…

· …Em tom de brincadeira, disse que iria trocar Joseval Peixoto e Rachel Sheherazade por Dilma e Fernando Collor.

· Justin Bieber colocar a camisa do Palmeiras nos shows em São Paulo, teve o Neymar por trás…

· … Mas também, claro, forte influência da Crefisa, patrocinadora do clube…

· … E que em nada influenciará, por ser uma empresa brasileira, nos negócios do cantor nos Estados Unidos.

· Record confirma o dia 18 para a estreia do Power Couple…

· … Exibições às terças e quintas feiras. Serão quase dois meses e meio no ar.

· Se tudo correr como se espera, nos próximos 10 ou 20 dias a Globo deve completar a escalação de Tempo de Amar, próxima das 6…

· … Não chega a ser uma tarefa difícil, porque todos os seus protagonistas foram definidos…

· … E por protagonistas definidos, entenda-se Regina Duarte, Tony Ramos, Vitória Strada e Bruno Cabrenzo…

· … Projeta-se a sua estreia para setembro. As gravações devem ter início uns dois meses antes.

C’est Fini

O Fox Sports vai enviar PVC, Edmundo, Gustavo Villani e Bruno Laurence à Espanha para a transmissão do clássico Real Madrid e Barcelona.

A partida vai acontecer no próximo dia 23, um domingo, com muito foco no Neymar.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Colaboração: José Carlos Nery

