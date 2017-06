Djokovic,, firmou a parceria com Agassi, dono de oito títulos de Grand Slam, antes do Aberto da França, após romper com sua equipe de treinamentos

Por Redação, com Reuters – de Eastbourne:

O tenista sérvio Novak Djokovic terá a companhia do técnico Andre Agassi durante toda a disputa do torneio de Wimbledon, quanto tentará recuperar um de seus títulos perdidos de Grand Slam.

Djokovic, de 30 anos, firmou a parceria com Agassi, dono de oito títulos de Grand Slam, antes do Aberto da França. Após romper com sua equipe de treinamentos de longa data.

Mas o ex-tenista não acompanhou Djokovic ao longo de toda a competição e já havia voltado para casa. Quando o sérvio foi derrotado por Dominic Thiem nas quartas de final em Paris.

Os detalhes exatos do acordo entre Djokovic e Agassi permanecem vagos. O sérvio disse que eles irão se ajustando. Mas o tenista afirmou que poderá contar com a experiência de Agassi ao longo das duas semanas de Wimbledon.

– Ele estará em Londres para Wimbledon e ficará enquanto eu permanecer no torneio, então essa é uma grande notícia – disse Djokovic em entrevista coletiva em Eastbourne. Onde recebeu convite para disputar o torneio local em preparação para o Grand Slam londrino.

– Claro que em Roland Garros, os oito ou nove dias que passamos juntos. Foram muito valiosos para mim, para conhecê-lo, para aprender dele. Dividimos muita experiência dentro e fora da quadra – acrescentou.

Roger Federer

O número cinco do mundo Roger Federer conquistou o Aberto de Halle pela nona vez no domingo. Ao atropelar o finalista do ano passado, Alexander Zverev, por 6/1 e 6/3, em meio à preparação para Wimbledon.

O vencedor de 18 torneios de Grand Slam, que pulou a temporada de saibro depois de conquistar o Aberto da Austrália e os títulos de Indian Wells e Miami. Preparando-se para a grama, esteve em forma e venceu Halle sem perder um único set a semana inteira.

O tenista de 35 anos, derrotado em seu primeiro jogo desde o retorno, em Stuttgart, semana passada. Foi agressivo desde o começo, quebrando o serviço do adversário no primeiro game.

Federer manteve o número 12 do mundo em alerta e conseguiu um segundo break point com um habilidoso voleio. Vencendo o primeiro set em 24 minutos.

Zverev, que venceu o suíço na semifinal do ano passado, teve a chance de conseguir uma quebra no começo do segundo set.

Federer, no entanto, estava um nível acima mesmo quando o seu adversário tentou variar o jogo. Forçando o suíço a subir à rede com mais frequência.

Um deixadinha colocou Federer com 5/2, e ele selou a vitória dois games depois, no primeiro match point, com um voleio cruzado.

