Novas concessões e venda de ativos seguem nos planos de Temer

Temer, mais uma vez, não entrou detalhes sobre as concessões que estão em estudo no governo. Na entrevista ao jornal, ele fez a avaliação de que 2016 terminará bem

Por Redação – de Brasília

O governo estuda a adoção de medidas para facilitar o financiamento do programa de concessões na área de infraestrutura. Foi o que disse o presidente de facto, Michel Temer, ao diário conservador paulistano Folha de S.Paulo desta terça-feira:

— Precisamos produzir outras medidas. Estou pensando o que é possível fazer no ano que vem para incentivar as concessões.

Temer, mais uma vez, não entrou em sobre o que está em estudo no governo. Na entrevista ao jornal, ele fez a avaliação de que 2016 terminará bem. Ele ainda acredita que as medidas econômicas recentemente anunciadas pelo governo, como redução dos juros do cartão de crédito e liberação do saque de contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), “foram bem recebidas”.

Concessões

O primeiro semestre de 2017, diz ele, “será bastante decisivo para a recuperação do país”. E afirmou que há previsões que apontam a retomada do crescimento econômico a partir desse período. O próprio Banco Central (BC), na sua gestão, porém, segue mais realista.

Para 2017, as previsões sobre a inflação passaram a 4,85%, sobre 4,90% da semana anterior, aproximando-se ainda mais do centro do objetivo, de 4,5%, mas com banda de 1,5 ponto. O cenário de inflação menor vem em meio ao de forte recessão do país, que levou a novas pioras nas expectativas para o Produto Interno Bruto (PIB) no Focus. Para 2016, espera-se queda de 3,49%, sobre 3,48%, enquanto que para 2017, a alta recuou a 0,50%, sobre 0,58%.

Compartilhe isso:

Tweet







Curtir isso: Curtir Carregando...