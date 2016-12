Novela tem que voltar com o arroz e feijão de cada dia

É difícil até dizer desde quando vem sendo assim, levando todo e qualquer trabalho a ser multiplicado por dois. Novelas contadas em períodos diferentes, em termos práticos, significam dor de cabeça a mais

Por Flávio Ricco – do Rio de Janeiro:

A Globo, seguidamente, tem apelado para o recurso de dividir novela em várias fases, como se isso agora fosse quase uma obrigação para todo autor do horário das 9 da noite.

É difícil até dizer desde quando vem sendo assim, levando todo e qualquer trabalho a ser multiplicado por dois. Novelas contadas em períodos diferentes, em termos práticos, significam dor de cabeça a mais.

E dor de cabeça que custa dinheiro, bate no caixa. Há a exigência de dobrar a escalação em duas, além de onerar cenografia, cidade cenográfica, figurino etc.

Muitos atores, inclusive, estão se especializando nessa função de aparecimento de curto prazo. Chay Suede, por exemplo, fez o começo de Império e, agora há pouco tempo, A Lei do Amor. Assim como ele, outros também.

O arrozinho com feijão, bem temperado, na grande maioria das vezes é insubstituível.

Pelo menos isso

A propósito do Chay Suede, que é um dos bons da nova safra, está confirmada sua escalação em O Sétimo Guardião, do Aguinaldo Silva.

Desta vez, do primeiro ao último capítulo. Vai começar e terminar a novela.

E olha só

O Sétimo Guardião, com Chay Sued, terá também Marina Ruy Barbosa e Bruna Marquezine.

Uma contra a outra, brigando por ele o tempo todo.

Silvério renovou

Depois de ter dito que pensava em parar no final deste ano, José Silvério acaba de renovar contrato com a rádio Bandeirantes.

E não foi uma renovaçãozinha qualquer não. Assinou até 2022.

Paquera

Já de muito tempo o canal Fox Sports acenou interesse na contratação de Milton Neves.

Em várias ocasiões, essa conversa já aconteceu, mas ainda não foi possível chegar a um entendimento.

Grande questão

O problema é que para o Milton, fazer a Fox é interessante, desde que isso não interfira no seu trabalho na Band, principalmente na rádio.

E isso, nenhuma das duas, Fox e Band, concordam. Elas querem exclusividade.

Questão do índio

A novela A Força do Querer, da Glória Perez, vai começar mostrando a intimidade de uma aldeia do Acre. Como se falou aqui, o diretor Rogério Gomes já tem muita coisa gravada.

Novo Mundo, do Alessandro Marson e Thereza Falcão, substituta de Sol Nascente, também terá passagens indígenas. Coincidência.

Tudo certo

Mesmo com Marcelo Crivela empossado prefeito do Rio, e da sua manifesta antipatia com a Globo, a transmissão do desfile das escolas de samba cariocas vai acontecer sem problema nenhum.

O contrato com a Liesa – Liga das Escolas de Samba – está em pleno vigor e vale até 2019.

Cinema

Dentro da Globo, a série Dois Irmãos tem provocado uma expectativa das mais interessantes. Está em trabalho de edição.

Gravada há algum tempo, com direção de Luiz Fernando Carvalho, ela tem em seu elenco Antonio Fagundes, Maria Fernanda Cândido, Cauã Reymond, Eliane Giardini e Juliana Paes. E só não foi ao ar até agora porque caracterizaria repetição de protagonistas. Vai em janeiro.

Procurando alguém

De uma maneira das mais discretas, a Bandeirantes está tentando empurrar Roland Garros para qualquer outra emissora que tenha interesse na sua transmissão, já a partir do ano que vem.

Entende-se que neste momento, com todos os esforços voltados para botar ordem na casa, é de bom juízo não assumir este compromisso.

Cúmulo do relaxo

A TV Jangadeiro, afiliada do SBT, tem atrasado sistematicamente a entrada da programação gerada de São Paulo.

A “hora certa” para os telespectadores de Fortaleza, informada no Primeiro Impacto, tem um “fuso” que chega até 10 ou 15 minutos.

Natal feliz

Além de farta distribuição de presentes aos seus funcionários, a Record deu 6% de reajuste aos jornalistas, retroativo a dezembro do ano passado, e 6% aos radialistas, retroativo ao mês de maio.

Clima de 14º salário.

Bate – Rebate

• É definitivo: Jogo da Memória, da Lícia Manzo, que seria novela das 11 da noite, foi mesmo transformada em série.

• A Record pretende dar andamento normal nas gravações da novela Belaventura, mesmo com sua estreia transferida para metade do ano…

• … O trabalho que se pretende colocar em prática é bem semelhante ao que foi feito em Escrava Mãe…

• … Gravar tudo e depois colocar no ar.

• O Rico e Lázaro, que estreia em fevereiro, terá muitas de suas passagens desenvolvidas em computação gráfica…

• … Aliás, processo que também foi muito utilizado em Os Dez Mandamentos.

• SBT não pretende fazer alterações significativas na sua programação neste começo de ano…

• … Por enquanto, as mudanças serão pontuais, mais para cobrir as necessidades da grade.

• Nas primeiras avaliações de Rock Story, como não poderia deixar de ser, a constatação do óbvio…

• … O personagem do Herson Capri, roqueiro e pai da Alinne Moraes foi o que caiu mais fácil na simpatia da galera.

• O prêmio da Aceesp – Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, antes que acabem com ele, precisa ser modificado…

• … Foi, nesses últimos anos, transformado em uma ação entre amigos…

• … Os mesmos amiguinhos de sempre…

• … Uma desmoralização completa. E olha que no passado foi uma premiação da maior importância.

• Até segunda ordem, Allan Rapp continuará cuidando do digital do Pânico.

Colaborou José Carlos Nery

Compartilhe isso:

Tweet







Curtir isso: Curtir Carregando...