Número de matrículas em escolas públicas bate recorde no Rio

Além da migração da escola particular para a pública, a alta também está relacionada ao aumento de matrículas de estudantes que estavam afastados da sala de aula

Por Redação, com ABr – do Rio de Janeiro:

A busca por vagas na rede estadual de ensino do Rio de Janeiro bateu recorde este ano: foram 240.792 matrículas para 2017. Em 2016, 220.498 estudantes se matricularam. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo governo do Estado.

A alta está relacionada ao aumento de 18,25% no número de estudantes que migraram de escolas particulares para as públicas. Para o ano letivo de 2016, houve 27.357 inscrições de alunos que estudavam na rede privada. Enquanto para 2017, o número atingiu 32.350.

Além da migração da escola particular para a pública. A alta também está relacionada ao aumento de matrículas de estudantes que estavam afastados da sala de aula. E decidiram voltar a estudar. Segundo o governo do Rio. Em 2016, 3.852 alunos que estavam fora das salas de aula se inscreveram para voltar a estudar. Já para 2017, 13.524 candidatos nesta situação realizaram o cadastro pela Internet.

Inscritos

Os municípios com o maior número de inscritos foram Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São Gonçalo, Belford Roxo, São João de Meriti, Campos dos Goytacazes, Niterói, Magé e Angra dos Reis.

Para agilizar o processo de inscrição e seleção. A Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro antecipou as datas de divulgação dos resultados e de confirmação da matrícula. Os alunos já poderão conhecer as escolas onde foram alocados a partir do dia 30 de dezembro, no site do Matrícula Fácil. Onze dias antes da previsão inicial. Os interessados terão de 4 a 10 de janeiro de 2017 para confirmar a matrícula na unidade em que foram selecionados.

Compartilhe isso:

Tweet







Curtir isso: Curtir Carregando...