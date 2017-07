Na verdade, isto não passou de uma maneira habilidosamente encontrada pelo Ricardo Frota, o seu diretor de Comunicação na época, início dos anos 2000

Por Flávio Ricco – do Rio de Janeiro:

Colaboração – José Carlos Nery

De forma definitiva, é preciso ter como verdade absoluta que a audiência em TV é medida nas 24 horas e não há outro meio ou maneira de fugir disso, embora existam iniciativas de querer mascarar os números ou se dar a eles uma leitura que não corresponde com a realidade.

Por conveniência própria, porque tem a programação religiosa como exibição obrigatória, a Record um dia inventou a medição das 7 da manhã até meia-noite, como se a televisão deixasse de existir naquela faixa de horário.

Na verdade, isto não passou de uma maneira habilidosamente encontrada pelo Ricardo Frota, o seu diretor de Comunicação na época, início dos anos 2000, para tentar contornar os resultados sempre muito ruins registrados pela igreja durante toda a madrugada.

Sabe a história da mentira repetida mil vezes que vira verdade? Pois é, tamanha foi a insistência que houve quem se deixasse levar por uma leitura que nunca foi correta ou aquela que de fato refletisse a verdade dos números.

Os serviços de medição, desde muito tempo, são feitos para todos os horários, logo não há porque existir, como nunca deveria ter existido, a tentativa de se excluir qualquer período. O dia, até prova em contrário, tem 24 horas, portanto…

TV Tudo

SOS – 1

Ainda a propósito de audiência, a Rede TV! atravessa um momento dos mais preocupantes.

As diversas tentativas feitas para melhorar seu rendimento, como a troca de horário de alguns programas, não deram resultado nenhum.

SOS – 2

É de se lamentar o que está acontecendo, mas nada fora do script.

Uma situação perfeitamente esperada, dentro da lógica, por ser este o preço do loteamento de espaços já de algum tempo colocado em prática. Um dia a conta ia chegar. Chegou. Da briga pelo quarto, caiu para o sétimo lugar.

Série da Record

A partir desta segunda-feira começa a exibição de A Terra das Águas, nova série do Jornal da Record.

Trabalho de 12 dias do repórter Leandro Stoliar, acompanhando ações da Marinha brasileira, realizadas nas suas mais diversas direções.

Sem evento

O BandSports, como canal esportivo, hoje está limitado a transmissão do campeonato chinês, que também não é nada ou quase nenhum significado tem na ordem das coisas.

Uma pena. Uma emissora que, de uns anos para cá, foi completamente abandonada pela sua direção.

Português

O campeonato português de futebol, que o BandSports vinha fazendo, corre o risco de ficar só com o Esporte Interativo em suas edições.

Tudo indica que não há mais o desejo de dividir.

Particularidade

Apenas como curiosidade, as TVs que exibem o campeonato português, as daqui ou de fora, têm os direitos de transmitir todos os jogos, menos os realizados no Estádio da Luz, casa do Benfica.

Lá é uma negociação a parte.

Outra situação

O próximo Roland Garros continua sem dono aqui no Brasil. Na realização deste último, disputado até o começo de junho, se encerrou o contrato da Band.

Por enquanto, no que diz respeito ao futuro, nada foi acertado com ela ou com nenhuma outra.

Dia de festa

Pelo segundo ano consecutivo, Otaviano Costa foi escalado para apresentar o Br Day, show até pouco tempo chamado de Brazilian Day, em Nova York.

Claudia Leitte, Marcos e Belutti e Sorriso Maroto serão algumas das principais atrações no dia 3 de setembro.

Trabalho encerrado

Terminaram na quinta-feira as gravações de A Casa, reality da Record.

A final será, ao vivo, em setembro, em data que ainda não foi definida. O trabalho agora é segurar o silêncio dos participantes até lá.

Brau

Recém-saído de Rock Story, o roteirista Cláudio Lisboa foi chamado pela Globo para colaborar na próxima temporada de Mister Brau, com estreia em 2018, mas que deverá ser gravada ainda neste semestre.

Detalhe: os episódios estão sendo escritos dentro da Casa dos Roteiristas, que passou a funcionar no dia 2 de maio.

Novo jornal

A Record gravou sexta-feira uma chamada movimentando seus repórteres em diferentes pontos da cidade de São Paulo, para anunciar o novo informativo local que entrará às 19h05. Não se decidiu ainda o nome ou nomes de bancada, mas o Mapa Tempo terá Lidiane Shayuri e Anderson Lima será o editor-executivo.

Próxima das sete

O diretor Fabricio Mamberti marcou para outubro, nos Estúdios Globo, o início de gravações de Deus Salve o Rei, a substituta de Pega Pega. Bruna Marquezine fará a grande vilã da história prevista para estrear na segunda quinzena de janeiro.

Bate – Rebate

· É muito bom constatar: Elizangela está arrebentando em A Força do Querer…

· … Para certos atores, a única grande questão é ser escolhido para um papel bom…

· … O resto deixa com eles.

· A todo instante Rachel Sheherazade está sendo obrigada a esclarecer que não será candidata a nada…

· … Já disse e repetiu que não tem essa pretensão.

· O SporTV emplacou duas audiências no Top 10 da TV Paga com as transmissões das partidas da Copa do Brasil no dia 28 de junho…

· … O jogo Palmeiras x Cruzeiro conquistou o 3º lugar e atingiu 4,2 milhões de pessoas…

· … Já a disputa entre Grêmio e Atlético PR conquistou o 8º lugar e foi assistida por 3,8 milhões de pessoas…

· … Vale destacar que durante os dois jogos o SporTV liderou a audiência da PayTV.

· Terminou o contrato do apresentador Laerte Vieira com a Rede TV! e não foi renovado…

· … Outro bom valor no mercado.

C´est fini

A passagem de tempo nos primeiros capítulos de Belaventura, estreia da Record dia 25, às 19h45, será de 15 anos.

Romance e aventura serão os principais ingredientes desta história de época escrita por Gustavo Reis e estrelada por Rayanne Morais e Bernardo Velasco

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

