Segundo o presidente da OAB, o Brasil não pode continuar pagando a conta por “atitudes pouco republicanas tomadas pelos ocupantes do Poder”. O advogado refere-se ao presidente de facto, Michel Temer.

Por Redação – de Brasília

Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Claudio Lamachia pediu aos parlamentares e ao Judiciário que cumpram a demanda de afastar o presidente de facto, Michel Temer.

A situação política do peemedebista ficou mais grave após a entrevista em que foi acusado, frontalmente, pelo empresário Joesley Batista. Temer seria o efetivo comandante da “maior e mais perigosa organização criminosa” do Brasil. A afirmação é de Joesley Batista, dono do Grupo JBS.

Cinismo

Segundo Lamachia, o Brasil não pode continuar “sangrando”, nem pagando a conta por “atitudes pouco republicanas tomadas pelos ocupantes do Poder”.

O chefe da Ordem também criticou o “cinismo” do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele estaria ignorando os pedidos de impeachment já apresentados – um deles, pela própria OAB.

— Trata-se de um momento e situação tristes. Mas a lei deve ser aplicada rigorosamente a todos, independentemente do cargo ocupado. Um futuro melhor para o Brasil depende do respeito à lei e às instituições — disse ele, a jornalistas.

