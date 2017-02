A diretora-geral da OMS lembrou que o surto da doença revelou falhas nos serviços de planejamento familiar e o desmantelamento de programas nacionais de controle

Por Redação, com ABr e Lusa – de Luanda/Genebra:

Um anos depois da declaração de emergência internacional sobre o zika, a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Margaret Chan, afirmou que, em grande parte do mundo o vírus está “firmemente entrincheirado”, apesar de existirem “incertezas” relacionadas à doença. Ao fazer um balaço das ações para combater o vírus, adotadas nos últimos 12 meses, Chan estimou que antes de 2020 não será licenciada uma vacina segura contra o zika.

– De acordo com as recomendações da OMS, algumas abordagens inovadoras para o controle dos mosquitos estão sendo experimentadas de maneira piloto em vários países, com resultados promissores. Cerca de 40 vacinas estão em preparação. Enquanto alguns avançaram para ensaios clínicos, uma vacina julgada segura o suficiente para uso em mulheres em idade fértil pode não ser totalmente licenciada antes de 2020 – disse Chan em evento realizado no dia anterior em Genebra, na Suíça.

A diretora-geral da OMS lembrou que o surto da doença revelou falhas nos serviços de planejamento familiar. O desmantelamento de programas nacionais de controle de mosquitos. Segundo Chan, passada a fase mais aguda do problema. Os países precisam tratar do zika de forma continuada e em longo prazo.

– A OMS e os países afetados precisam manejar o Zika não em uma situação de emergência. Mas da mesma forma continuada com que respondemos a outros patógenos propensos a epidemias. Como dengue e chikungunya, que vem e vão em ondas recorrentes de infecção – alertou.

Para isso, de acordo com ela, a OMS vai criar um “mecanismo interorganizacional” para fornecer orientações continuadas a intervenções eficazes. Apoio às famílias nos países com circulação do vírus.

Para Margaret Chan, a declaração de emergência internacional estimulou uma resposta intensa e coordenada. Atraiu financiamento necessário para desenvolvimento de pesquisas. Ela lembrou que os estudos desenvolvidos por cientistas conseguiram provar que a infecção pelo zika causa microcefalia e desencadeia a Síndrome de Guillain-Barré.

Mesmo assim, a diretora-geral da OMS fez um alerta de que a propagação internacional do vírus se manteve. Apesar da melhoria dos sistemas de vigilância. “Cerca de 70 países e territórios das Américas, da África, Ásia e do Pacífico Ocidental têm relatado casos desde 2015.

As consequências documentadas para recém-nascidos têm crescido para uma longa lista de distúrbios. Conhecida como “Síndrome Congênita do Vírus zika”. Sabemos que o vírus pode ser transmitido por relações sexuais, acrescentando mais recomendações preventivas para as mulheres em idade fértil”, disse.

Angola

Angola registou esta semana o primeiro caso de um bebê com microcefalia provocada pelo zika. Elevando para três o número de pacientes detectados com o vírus. Informou à Agência Lusa o representante da Organização Mundial da Saúde (OMS), Hernando Agudelo.

– É o caso de um bebé que nasceu com microcefalia. O teste da mãe deu positivo, é a informação que temos até ao momento – acrescentou Agudelo, referindo-se ao caso de uma angolana, que deu à luz numa maternidade do Bengo, província vizinha a Luanda.

A confirmação laboratorial, entretanto, comunicada à OMS, foi feita na segunda-feira. Elevando para três o número de pessoas infectadas, desde dezembro, pelo zika em Angola. Dois cidadãos do país e um estrangeiro.

– Se já existe um caso de microcefalia relacionada com o zika, quer dizer que vírus está circulando em Angola há nove meses ou mais – disse o representante da organização em Luanda.

Compartilhe isso:

Tweet







Curtir isso: Curtir Carregando...