Por Redação, com ABr – do Rio de Janeiro:

Agentes da Operação Centro Presente prenderam, Alex Sandro Campos de Oliveira, de 20 anos. Ele foi abordado na Central do Brasil e encaminhado à 4ª DP (Praça da República) para identificação. Na delegacia foi apurado que ele estava evadido da Casa do Albergado Crispim Ventino desde fevereiro. Alex Sandro possui duas passagens pela polícia por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Policiais militares da Operação prenderam, no domingo, Cristiano Vinicius Lima, de 35 anos. Uma equipe encontrou uma mochila na Avenida Presidente Vargas e após pesquisar no sistema de segurança um nome encontrado em uma receita médica. Os agentes constataram que pertencia a um foragido da Justiça. Quando Cristiano, dono da mochila, retornou ou local para buscar sua mochila foi conduzido à 4ª DP (Praça da república). Onde foi confirmado que ele estava evadido da Casa Albergado Crispim Ventino, desde o ano de 2014.

Agentes da Operação capturaram Márcio Farias Mattos, de 40 anos. Ele foi abordado na Praça da República, no momento da abordagem estava sem documentação e foi conduzido à delegacia para averiguação.

Na delegacia, o abordado mentiu seu nome diversas vezes. Mas foi apurada sua verdadeira identificação e foi verificado que Márcio possui cinco passagens por furto, roubo majorado e ameaça. E, ainda, estava evadido da Casa do Albergado Crispim Ventino desde maio. O caso foi registrado na 5ª DP (Mem de Sá).

Foragida

Na tarde de sábado, policiais militares prenderam a foragida da Justiça Amanda da Silva Pereira, de 22 anos, na Avenida Presidente Vargas. Após consulta ao sistema de segurança, foi constatado que contra ela havia um mandado de prisão pendente por homicídio qualificado. O caso foi registrado na 5ª DP (Mem de Sá).

Na Avenida Praia do Flamengo, agentes da Operação Aterro Presente capturaram um homem de 19 anos, no sábado. Ele foi abordado próximo aos campos de futebol e após consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão foi constatado que contra ele havia um mandado de busca e apreensão por fato análogo ao crime de tráfico de drogas. Ele foi conduzido à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

Transporte

A Polícia Federal (PF) informou, na segunda-feira à noite, que 11 mandados de prisão foram cumpridos contra suspeitos e acusados de participar de uma organização criminosa que atuava no setor de transportes do Rio de Janeiro. Ao todo, foram cumpridos oito mandados de prisão preventiva, três de prisão temporária e 30 mandados de busca e apreensão.

Dez pessoas foram presas no Rio de Janeiro e uma em Santa Catarina. O preso no Sul do país foi encaminhado nesta terça-feira ao sistema penitenciário Fluminense, onde ficarão todos os demais acusados e suspeitos.

Ao todo, foram apreendidos R$ 2,3 milhões, 17 mil euros e US$ 8 mil em dinheiro, além de 49 caixas com objetos, relógios e joias. Esse material será periciado pela Polícia Federal.

A Operação Ponto Final, um desdobramento da Lava Jato, investigou um esquema de propinasrepassadas de empresários de transportes para agentes públicos, entre eles o ex-governador Sérgio Cabral, segundo o Ministério Público Federal.

