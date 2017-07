Para o prefeito do Rio, Marcello Crivella, o Centro pode contar com a ajuda de mais setores da economia carioca.

A Operação Centro Presente será estendida por mais um ano. A assinatura da renovação do convênio, firmado entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio e o Sistema Fecomércio RJ, aconteceu na quinta-feira, no Museu de Arte do Rio (MAR), na Praça Mauá.

– Segurança Presente é um modelo de policiamento que é um exemplo para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Onde tem Operação Segurança Presente, no Méier, na Lagoa, no Aterro e no Centro, todos os índices criminais caíram, como o roubo de celular, assaltos e homicídios. Agradeço a obstinação dos nossos parceiros para continuarmos com este importante programa de segurança – afirmou o governador Luiz Fernando Pezão.

Para o prefeito do Rio, Marcello Crivella, o projeto tem que ser replicado para outros bairros e pode contar com a ajuda de mais setores da economia carioca.

Centro do Rio

– Partiu do governador Pezão a genialidade da união do poder público com o setor privado, e ela é muito importante para o Rio, porque reforça o salário dos nossos heróis, os nossos policiais que nos dão segurança. A Guarda Municipal está nesse projeto e vai ombrear com a PM. Isso é parceria – disse o prefeito.

O presidente do Sistema Fecomércio RJ, Orlando Diniz, agradeceu ao governador e ao prefeito pela parceria para a viabilização das operações Segurança Presente.

– A renovação da Operação Centro Presente por mais um ano é uma importante contribuição do comércio em uma política de segurança que deu certo. As operações Segurança Presente trouxeram o que é o bem mais precioso à vida humana: a segurança. Esta operação no Centro tem um caráter estratégico que passa por renovação, tem um potencial de atração de pessoas e de mais ações de turismo – reforçou Orlando Diniz.

O valor anual investido na renovação do convênio da Operação Centro Presente será de R$ 41 milhões, divididos igualmente entre a Prefeitura do Rio e o Sistema Fecomércio RJ. Este valor é administrado pelo governo para efetuar o pagamento dos salários dos agentes e dos policiais militares, para pagar as despesas administrativas e operacionais, como compra de uniformes, materiais e combustível.

Roubo

Operação reduz em mais de 90% os roubos a pedestres.

Desde a sua inauguração, em 4 de julho de 2016, a Operação Centro Presente reduziu o roubo a pedestre. No primeiro trimestre deste ano, a queda chegou a 92%. Também houve uma importante redução no número de registros de roubo de celular: a queda foi de 92% em fevereiro, comparando com o mesmo período do ano anterior.

Até o dia 28 de junho, 2.414 pessoas foram presas pelos agentes da Operação Centro Presente, sendo 908 por posse e uso de entorpecentes, 129 por porte de arma branca e 12 por porte de arma de fogo, 107 por roubo e 202 por furto. Também foram capturados 370 foragidos da Justiça. Foram acolhidas e encaminhadas para atendimento das assistentes sociais que trabalham na operação 8.013 pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O coordenador da base do Largo da Carioca da Operação Centro Presente, capitão Hugo Coque, creditou o sucesso do resultado deste primeiro ano de operação à integração com a Guarda Municipal, a Secretaria Municipal de Ordem Pública, a Superintendência Municipal do Centro, as polícias Civil e Militar e outros parceiros.

– Neste primeiro ano de operação no Centro, foram efetuadas mais de 2,4 mil prisões e 370 foragidos da Justiça, que transitavam livremente pelas ruas, foram capturados e hoje pagam pelo crime que cometeram. Isso se deve ao empenho de todos os parceiros e, principalmente, a atenção do nosso policiamento e qualidade nas abordagens – explicou o capitão Coque.

Reforço

O reforço no patrulhamento é feito diariamente por policiais militares da ativa e da reserva, e agentes civis egressos das Forças Armadas. A área de atuação vai da Praça Mauá até a Candelária, passando pela Praça XV, Largo da Carioca, Rua Uruguaiana, Sete de Setembro e Avenida Presidente Vargas até a Praça Onze.

As equipes utilizam câmeras para filmar as abordagens e são monitoradas por GPS, dando mais credibilidade às ações. A operação funciona de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 22h, e sábado e domingo, das 8h às 20h.

Vários órgãos atuam de forma integrada à Operação: Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos; Polícia Militar; Polícia Civil; Comando Militar do Leste; Guarda Municipal; secretarias municipais de Ordem Pública, de Desenvolvimento Social, de Conservação, e de Transportes; Superintendência Municipal do Centro da Cidade; e Comlurb.

