A Operação Lapa Presente, que iniciou as atividades em 1º de janeiro de 2014, conta com policiais militares e agentes civis

Com base nos registros de ocorrência da 5ª DP (Mem de Sá), nos horários de atuação da Operação Lapa Presente, de domingo a quinta-feira, das 19h às 3h, e sextas-feiras e sábados, das 21h30 às 5h30, houve redução de 56% no roubo a transeunte no primeiro quadrimestre de 2017, em comparação com o mesmo período de 2016. No ano passado, foram registradas 73 ocorrências contra 32 registradas nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2017.

O furto a transeunte também apresentou queda. Foram 50 registros no primeiro quadrimestre de 2016, contra 26 no mesmo período em 2017. Ou seja, uma redução de 48%.

Cerca de 50 agentes atuam diariamente na região. A Operação Lapa Presente, que iniciou as atividades em 1º de janeiro de 2014. Conta com policiais militares e agentes civis que circulam pela região a pé, de bicicleta e de viatura. Neste período, 5.294 pessoas foram presas em flagrante. Destas 497 por roubo e furto, 185 por tráfico de drogas, 115 por porte de arma branca e 616 foragidos da Justiça foram capturados.

– Reduzimos os casos de roubo e furto na região. Desde que chegamos para reforçar o policiamento, os moradores e frequentadores se sentem mais seguros – disse o coordenador da Lapa Presente, major Leonardo Laureano.

Integração ajuda a reforçar a segurança

Um dos diferenciais da atuação da Operação Lapa Presente é a integração entre vários órgãos estaduais e municipais. Entre eles, Secretaria de Ordem Pública, Secretaria de Conservação, Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil. A parceria ajuda a reforçar a segurança na região.

As assistentes sociais que atuam diariamente na operação realizaram até o mês de maio 29.753 atendimentos, com o encaminhamento de moradores de rua para abrigos da Prefeitura ou para clínicas de recuperação de drogados ou para agências de emprego.

Denúncias e informações que colaborem com o trabalho da Operação Lapa Presente podem ser feitas através do Disque-Lapa: 97954-2424.

A Operação Lapa Presente serviu de inspiração e modelo para as Operações Segurança Presente, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Méier, no Aterro do Flamengo e no Centro.

