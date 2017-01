As ações noturnas serão feitas normalmente. Este é o terceiro ano consecutivo da Operação Verão da Lei Seca. No ano passado, foram abordados 5.814 motoristas

Por Redação, com ABr – do Rio de Janeiro:

A Operação Lei Seca Fluminense iniciou nesta quinta-feira a Operação Verão com ações diurnas de fiscalização e conscientização nos principais acessos às praias, áreas de lazer e cachoeiras do Rio de Janeiro. As ações serão feitas em toda a Região Metropolitana, no interior do Estado, e vão continuar depois do Carnaval.

Segundo o coordenador da Operação Lei Seca, coronel Marco Andrade, a Operação Verão se deu baseada numa observação de que há um número significativo de pessoas que dirigem embriagadas mesmo durante o dia. Andrade disse que as pessoas têm uma falsa impressão de que durante o dia não existem perigos com bebidas no trânsito.

– Nós percebemos que há um número expressivo de motoristas dirigindo alcoolizados. Mesmo durante a parte da manhã e da tarde. Por isso estamos indo às ruas com ações preventivas, de conscientização e fiscalização a partir desta quinta. A população precisa mudar seus hábitos. Pois existe uma falsa impressão de que de dia estamos livres deste risco, o que não é verdade. O perigo existe e está presente a todo momento – disse o coronel Marco Andrade.

Ações noturnas

As ações noturnas serão feitas normalmente. Este é o terceiro ano consecutivo da Operação Verão da Lei Seca. No ano passado, foram abordados 5.814 motoristas e 538 apresentavam sinais de embriaguez. Em 2015, foram abordados 4.970 motoristas e 350 tinham sinais de alcoolemia. Por isso, Marco Andrade pede a colaboração da população.

– A gente espera que o povo Fluminense dê um exemplo de cidadania. Por mais que o país enfrente um momento complicado estamos numa época de festas e não queremos privar ninguém disso. Muito pelo contrário. Temos que saber que dá sim para se divertir, comemorar, ser feliz, sem por a vida do próximo em risco – lembrou.

