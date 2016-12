Operação Méier Presente leva mais segurança para as compras de Natal

Segundo dados levantados pelo coordenador da Operação, capitão Rafael Andrade, este número significa uma redução de cerca de 50% nos roubos a transeuntes, na região onde os agentes atuam

Por Redação, com ACS – do Rio de Janeiro:

As festas de fim de ano movimentam o comércio do Méier, principalmente na Rua Dias da Cruz, que fica lotada no período que antecede o Natal. Pelo segundo ano consecutivo, a região conta com a Operação Méier Presente, que reforça a segurança para comerciantes e consumidores que procuram as lojas do bairro. Desde o início do patrulhamento, no dia 1º de dezembro de 2015, 157 assaltantes foram presos em flagrante (pelas práticas de roubos e furtos).

Segundo dados levantados pelo coordenador da Operação, capitão Rafael Andrade, este número significa uma redução de cerca de 50% nos roubos a transeuntes, na região onde os agentes atuam.

– Hoje, os criminosos sabem que estamos atentos a qualquer movimentação estranha. O melhor resultado é o reconhecimento e a satisfação dos moradores – disse o capitão.

Mais de 70 agentes patrulham cerca de 60 ruas do bairro, diariamente, das 6h às 22h. No total, 715 criminosos foram presos em um ano e 49 foragidos da Justiça, capturados. A Operação Méier Presente é uma parceria entre o Governo do Estado e o Sistema Fecomércio RJ.

O patrulhamento é feito a pé, de bicicleta e de moto, com duplas ou trios formados por policiais militares e agentes civis egressos das forças armadas, que filmam todas as abordagens para garantir transparência e dar legitimidade à operação.

Moradora do Méier, Marlene Chagas, de 81 anos, vivenciou a sensação de segurança no bairro.

– Fui ao banco à noite com o meu neto e a namorada dele. Tinha levado um tombo e fui amparada por eles.

Percebendo a cena, os policiais do Méier Presente me perguntaram se estava tudo bem – disse a aposentada.

Proximidade

Moradora do Sampaio, a advogada Flávia Michele Fonseca, 38 anos, disse que é perceptível a redução de roubo de celulares.

– É realmente uma polícia de proximidade. É uma iniciativa que deu certo – afirmou a advogada.

Lojistas aprovam patrulhamento

Desde que a Operação Méier Presente foi implantada, o índice de aprovação entre os comerciantes cresceu. Muitos lojistas já registram aumento nas vendas.

Gerente de uma loja de sandálias, Tatiane Deodoro disse que a sensação de segurança aumentou.

– O cliente fica mais seguro não só na loja, mas do lado de fora também – disse a gerente.

Assistente da gerência de uma drogaria que chegou ao bairro há um ano e cinco meses, Celso Moreira da Silva aprova a ação.

– Notamos um crescimento muito bom dos clientes na loja. É muito importante esse trabalho. Espero que continue, pois o Méier Presente estimula as pessoas a frequentarem a rua e, consequentemente, o comércio é revitalizado – afirmou o comerciante.

Funcionário da administração de uma loja de vestuário masculino, Marcelo da Silva notou a interação da equipe do Méier Presente com o bairro.

– Semana retrasada, uma moça viu um policial do Méier Presente e o avisou sobre um roubo em uma loja. Imediatamente, ele agiu e prendeu o ladrão – lembrou Marcelo.

Dono de uma ótica no Méier, Pedro Paulo Barra ressaltou que a ação tem sido elogiada peles comerciantes.

– Hoje em dia, é totalmente diferente. Os clientes estão mais confiantes. Nossas vendas já aumentaram – enfatizou Pedro.

Compartilhe isso:

Tweet







Curtir isso: Curtir Carregando...