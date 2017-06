Difícil encontrar outra medida na história da televisão, desde 1950 até aqui, tão desastrada e inconsequente como a de se desligar do cabo

Por Flávio Ricco – do Rio de Janeiro:

Colaboração – José Carlos Nery

A questão do Simba, como não poderia deixar de ser, pesou na decisão do religioso R. R. Soares em se desligar da Rede TV! agora em julho. Um negócio que, a partir do problema criado com as operadoras, deixou de ser interessante, levando-o à decisão de não renovar o contrato. Um problema a mais, entre outros tantos que esta emissora já tem.

Difícil encontrar outra medida na história da televisão, desde 1950 até aqui, tão desastrada e inconsequente como a de se desligar do cabo, tomada em meio a uma das maiores crises que se tem notícia em nosso país.

E também não existe a mínima possibilidade de Brasília, convulsionada do jeito que está, se envolver em mais este problema.

Nesta altura, está muito claro, que as operadoras de TV já se acostumaram a não ter SBT, Record e Rede TV! em suas fileiras. A recíproca, usando os próprios resultados como indicadores, é que está longe de ser verdadeira.

País do faz de conta

Sempre foi muito comum programas religiosos, especialmente das igrejas Universal e Internacional da Graça, exibirem os seus programas, ao mesmo tempo, em diferentes emissoras ou redes de televisão.

A novidade de agora é que os indecorosos caça-palavras também entram em rede nas madrugadas da Rede Brasil e Band.

Previsão falha

Internamente, a Record achava que a guerra com as operadoras de TV Paga duraria pouco tempo e, até em função dessa previsão otimista, se pensou em reprisar O Rico e Lázaro para o enorme público que deixou de acompanhar a novela.

Só que o tempo foi passando, passando… e agora, só mesmo um Vale a Pena para resolver o problema.

Agora no Rio

Record e Paris Filmes encerraram em São Paulo a primeira bateria de filmagens de Nada a Perder, sobre a vida de Edir Macedo, e agora tocam os trabalhos no Rio.

Mas ainda será feita uma última passagem pela capital paulista, a partir de 2 de setembro.

Garantida – 1

Apesar de a Globo ainda não se posicionar oficialmente, vai haver segunda temporada para a série Carcereiros.

A primeira já está disponível na plataforma digital e estreia na TV no começo do ano que vem.

Garantida – 2

Independentemente de tudo, Marçal Aquino e Fernando Bonassi estão concluindo o roteiro e as gravações deverão começar em outubro, quando Rodrigo Lombardi já estará livre de A Força do Querer.

A parceria com a Gullane será repetida.

Exposição

A 8ª edição da Wine Weekend, programada para os dias 6 a 9 de julho, no Pavilhão da Bienal, em São Paulo, irá receber obras do Gugu Liberato.

Serão seis telas, confeccionadas com rolhas de garrafa, relacionadas ao universo do vinho e suas experiências.

Paramento

O pessoal do esporte da Band tem se apresentado em ordem no ar, mas não impecavelmente vestido porque o uniforme usado é o mesmo de muitos anos.

Faça sol de 40 graus ou frio de menos 40, não tem outro. É sempre o velho, cansado e já meio lustroso de sempre.

Fantasia

A Força do Querer, por tudo, já se coloca entre os melhores trabalhos da Glória Perez, com pontos de ação dos mais interessantes, em praticamente todos os seus núcleos… menos um.

Desde o primeiro capítulo, a história da personagem da Lilia Cabral não anda, não empolga e é sempre aquilo, escondendo que joga e tentando fazer todos de idiotas, inclusive o marido. Onde vai chegar? Se é que vai chegar.

Duas canoas

A exclusividade do Márvio Lúcio, o Carioca, com o Pânico na Band está com dias contados, diante da sua decisão de, muito em breve, se dividir entre as TVs aberta e paga.

Carioca vai gravar em julho o piloto de um programa para o Multishow.

Trapalhadas

Anna Lima gravou participação no remake de Os Trapalhões, que estreia no Viva e na Globo no segundo semestre.

Ela faz a mulher de Ernani Moraes e a ação se passa em um restaurante onde Mumuzinho, o novo Mussum, trabalha como garçom.

Bate – Rebate

· No SBT, há a expectativa que antes de entrar em férias, agora em julho, Iris Abravanel aprove os nomes cogitados para o elenco de Poliana…

· … Por enquanto não tem ninguém definido…

· … E nem existe interesse de contratar ninguém agora porque as gravações só devem começar em outubro.

· SporTV, mantendo a promessa, irá renovar seu quadro de narradores ainda neste segundo semestre do ano…

· … E já existem alguns nomes na alça de mira…

· … Rogério Assis, hoje nas rádios da Band, por exemplo.

· Dentro do SBT existe a certeza que o artista Silvio Santos não está nem um pouco incomodado com o desligamento das operadoras…

· … O programa dele, muito particularmente, se não recuperou totalmente a audiência do passado, já está bem próximo disso.

· Aílton Graça fará uma participação no próximo episódio de Mister Brau, na Globo…

· … Vai se apresentar como Rui, pai de Michele (Taís Araújo), que bate à porta da mansão depois de anos afastado da filha.

C´est fini

A Record TV acaba de conquistar o prêmio empresarial Top de Marketing da ADVB- Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil- na categoria Comunicação, pelo lançamento da nova Logomarca da Empresa e novo Slogan.

A premiação aconteceu na noite de quarta-feira, durante solenidade em que mais 26 empresas foram premiadas por outros cases.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

