Por Redação, com Reuters – de Caracas:

Parlamentares da oposição venezuelana se reuniram desde a madrugada desta quarta-feira, alguns ainda com ferimentos de protestos, para pedir a demissão de juízes do Tribunal Supremo de Justiça a quem acusam de apoiar uma ditadura.

Novos líderes militantes de oposição também anunciaram uma nova rodada de manifestações. Contra o presidente socialista Nicolás Maduro para quinta-feira. Apesar do caos e da violência em Caracas na terça-feira que deixou 18 pessoas presas e 20 feridos.

A oposição, que ganhou o controle da Assembleia Nacional no final de 2015, acusa Maduro de destruir a economia da nação- membro da Opep e esmagar a democracia.

O drama político está acontecendo no contexto de uma profunda crise econômica. Com venezuelanos enfrentando o quarto ano de recessão. Escassez generalizada de alimentos básicos e medicamentos. A pior inflação do mundo e longas filas em lojas.

Impedidos de chegar à Assembleia Nacional na terça-feira. Os parlamentares se dirigiram ao edifício no centro de Caracas ao amanhecer desta quarta-feira. Alguns com feridas na cabeça ou braços enfaixados após os confrontos dos últimos dias.

– Esses ferimentos não são nada – disse Juan Requesens, que recebeu mais de 50 pontos depois de ter sido atingido por uma pedra quando os defensores do governo confrontaram manifestantes no início desta semana.

– Continuaremos lutando pela mudança, opondo-nos à repressão e à ditadura, pela Venezuela e pelos venezuelanos. Exigimos eleições imediatas – acrescentou.

Protesto

O grupo de direitos Fórum Penal disse que 18 pessoas ainda estão atrás das grades nesta quarta-feira depois de uma onda de detenções em todo o país, mas principalmente em Caracas. Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas na terça-feira, disse o presidente do Fórum Penal à agência inglesa de notícias Reuters, Alfredo Romero.

O chefe da Organização dos Estados Americanos (OEA) e a Anistia Internacional condenaram a Venezuela por uso de repressão excessiva.

