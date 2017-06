O jornal Telegraph disse que os legisladores foram alertados sobre o ataque na sexta-feira e não conseguiram acessar suas contas de email neste sábado

Por Redação, com Reuters – de Londres:

O parlamento britânico foi atingido por um ataque cibernético que está impedindo legisladores acessem emails fora de Westminster, disseram políticos e relatos da mídia neste sábado.

O jornal Telegraph disse que os legisladores foram alertados sobre o ataque na sexta-feira e não conseguiram acessar suas contas de email neste sábado.

Chris Rennard, membro do partido liberal democrata na Câmara dos Lordes, disse no Twitter. “Ataque de segurança cibernética contra Westminster. Os emails parlamentares podem não funcionar remotamente”.

Telegram

O regulador de comunicação da Rússia, Roskomnadzor, acusou na sexta-feira o aplicativo de mensagens do Telegram de violar a legislação russa. E disse que poderia bloqueá-lo se não fornecer informações sobre a empresa que a controla.

O chefe de Roskomnadzor, Alexander Zharov, disse em carta publicada no site do regulador. Que o tempo está acabando para o Telegram fornecer a informação necessária.

Pavel Durov, fundador do Telegram, disse que o aplicativo não foi bloqueado em nenhum outro país. Acrescentando que, se o aplicativo for banido na Rússia. Os funcionários do governo confiarão suas comunicações a serviços de outros países.

– Assim que o Telegram for bloqueado, a correspondência das autoridades russas. Sua comunicação com amigos e parentes. Bem como outros dados sensíveis via WhatsApp/Viber, serão migrados para serviços controladas pela Apple e pelo iCloud/Google Drive, dos EUA”, escreveu na rede social VKontakte.

Compartilhe isso:

Tweet





Telegram

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...