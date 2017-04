Uma eleição geral antecipada no Reino Unido vai ajudar a determinar a direção futura da Escócia, disse a primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon

Por Redação, com Reuters – de Londres:

O líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, que faz oposição ao governo conservador do Reino Unido, disse aprovar a decisão da primeira-ministra Theresa May de convocar uma eleição antecipada, indicando que sua legenda vai conceder o apoio necessário para a realização de uma eleição.

– Eu aprovo a decisão da primeira-ministra de dar ao povo britânico a chance de votar por um governo que vai priorizar o interesse da maioria – disse Corbyn em comunicado enviado por email.

Para convocar uma eleição, May precisa do apoio de dois terços do Parlamento. Em uma votação que deve acontecer nesta quarta-feira.

Escócia

Uma eleição geral antecipada no Reino Unido vai ajudar a determinar a direção futura da Escócia. Disse a primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, nesta terça-feira. Aproveitando o anúncio da votação para preparar o caminho para um segundo referendo de independência.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou inesperadamente uma eleição para o dia 8 de junho. Em pronunciamento feito do lado de fora de seu escritório em Downing Street, nesta terça-feira.

– Essa eleição vai ser muito sobre que tipo de país nós queremos que a Escócia seja, e sobre quem vai determinar a futura direção da Escócia – disse Sturgeon.

A Escócia votou em 2014 para continuar fazendo parte do Reino Unido. Mas o partido de Sturgeon quer realizar um novo referendo dentro dos próximos dois anos. Argumentando que a decisão britânica de deixar a União Europeia muda as circunstâncias.

May tem resistido a esses pedidos. Afirmando que não era o momento certo para um novo referendo de independência da Escócia.

Sturgeon disse que uma outra votação sobre a independência da Escócia deverá acontecer quando o momento for certo para o próprio país. E que o governo Conservador de May não deve determinar o futuro da Escócia.

Compartilhe isso:

Tweet







Curtir isso: Curtir Carregando...