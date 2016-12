Peritos propõem causa da morte de George Michael

O agente do cantor, Michael Leapman, informou ao site Billboard que soube sobre a morte do cantor na manhã de Natal. George Michael foi encontrado “deitado na sua cama em paz”

A causa da morte do cantor britânico, George Michael, pode estar relacionada à insuficiência cardíaca, informou ao site Billboard.

Aos 53 anos de idade, George Michael morreu em sua casa. A polícia comunicou que não há “circunstâncias suspeitas” do incidente. Condolências foram expressas por Elton John, Mark Ronson, Liam Gallagher. Pelo prefeito da cidade de Londres, Sadiq Khan, e pelo líder da oposição britânica, Jeremy Corbyn.

O agente do cantor, Michael Leapman, informou ao site Billboard que soube sobre a morte do cantor na manhã de Natal. George Michael foi encontrado “deitado na sua cama em paz”, disse o agente.

Causa da morte

Segundo Leapman, assassinato está fora da lista. Entretanto, o agente do cantor foi pego de surpresa ao saber que a morte poderia ter sido causada por insuficiência cardíaca. Michael vendeu mais de 100 milhões de discos durante sua carreira de grande sucesso, iniciada ainda nos anos 80.

As canções mais conhecidas de George Michael são Last Christmas, Wake me up before you go-go e uma canção gravada em parceria com Elton John Don’t let the sun go down on me. Em 2011, o músico foi diagnosticado com uma grave pneumonia, que levaram o cancelamento de uma série de shows. Para tratar a doença, o cantor vinha utilizando um aparelho de ventilação de pulmões.

