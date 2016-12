Pesquisa mostra queda vertiginosa no conceito de Temer junto ao eleitorado

Mais de dois terços dos brasileiros rejeitam o presidente de facto, Michel Temer. A rejeição aumentou, nos últimos 30 dias, depois que Temer foi citado como corrupto, na delação premiada de um dos executivos da empreiteira Odebrecht

Por Redação – de Brasília e São Paulo

A rejeição dos brasileiros a Michel Temer disparou em dezembro, crescendo pelo segundo mês consecutivo. Nestes últimos 60 dias, a taxa cresceu 18 pontos percentuais. Mais de dois terços dos brasileiros rejeitam o presidente de facto. A rejeição aumentou, nos últimos 30 dias, depois que Temer foi citado como corrupto, na delação premiada de um dos executivos da empreiteira Odebrecht. Os dados foram divulgados, nesta sexta-feira, na pesquisa Pulso Brasil, do Instituto Ipsos.

Ruim ou péssimo

Em público, Temer disse que a impopularidade não o incomoda. Ele usa essa rejeição para adotar as medidas impopulares como as reformas da Previdência e trabalhista. A pesquisa também mostra que os brasileiros estão cada vez mais insatisfeitos com sua forma de governar.

O número de entrevistados que consideram a administração de Temer ruim ou péssima saltou neste último mês de 52% para 62%. A aprovação ao presidente, por sua vez, caiu um ponto percentual. Registrou 15% neste mês, enquanto os que avaliam seu governo como ótimo ou bom passaram de 7% para 8%, na variação mensal.

Para o diretor do Ipsos e responsável pela pesquisa, Danilo Cersosimo, a desaprovação a Temer combina três fatores. O primeiro, segundo afirma, diz respeito a insatisfação da população com as respostas do governo para a crise econômica.

Renan

— Os brasileiros esperavam que a troca de comando resultasse num choque de gestão e isso não ocorreu na prática — disse Cersosimo ao diário econômico Valor, ao comentar o impeachment de Dilma Rousseff.

O segundo aspecto tem a ver com a agenda de reformas do atual inquilino no Palácio do Planalto. Ela é vista como impopular pela maioria dos entrevistados. Segundo levantamento, 87% acreditam que o país está no rumo errado.

— O último fator e o mais relevante está relacionado com as delações da Lava-Jato que comprometem Temer e seus aliados — prossegue Cersosimo. Ele acrescenta que que a desaprovação de 77% é muito alta para um político até pouco tempo atrás desconhecido por uma parcela significativa da população.

“O Ipsos ainda mediu a aprovação do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL). A desaprovação ao senador pemedebista cresceu de 62% para 79%. Nesse caso, a exemplo de Temer, o índice foi impulsionado pelas delações que citam Renan, mas também pelos desdobramentos do confronto recente entre o parlamentar e o Poder Judiciário”, afirma o texto.

