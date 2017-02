Pedro Parente disse, ainda, que não tem prazo para deixar o comando da Petrobras. Ele foi questionado durante sua participação no encontro com empresários

Por Redação – de São Paulo

A Petrobras ainda não sabe se exerce, ou não, seu direito de preferência em leilões de áreas de exploração de petróleo no pré-sal. As vendas serão realizadas pelo governo ainda este ano, segundo o presidente da estatal, Pedro Parente. Ele participou, nesta quarta-feira, de um simpósio organizado pelo Credit Suisse, na capital paulista.

— Nós vamos olhar todas as áreas e se a gente tiver áreas que classifique como muito ótimas, nós vamos exercer nosso direito de preferência — afirmou o executivo, sem mais detalhes.

Pedro Parente disse, ainda, que não tem prazo para deixar o comando da petroleira. Ele foi questionado durante sua participação no encontro com empresários.

— No que depender de mim… tenho um compromisso com a Petrobras — disse o executivo. Parente assumiu o principal cargo da maior estatal do Brasil em maio de 2016. Foi nomeado pouco depois que Michel Temer tomou a Presidência da República, durante o golpe de Estado que depôs a presidenta Dilma Rousseff.

Termelétricas

Enquanto Parente falava da sua indecisão, ao empresariado, o governo resolveu manter 13 usinas de geração termelétrica em operação comercial. O prazo para o encerramento das atividades, nestas usinas poluidoras, foi prorrogado até 31 de janeiro de 2018. A medida foi adotada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O despacho do órgão regulador foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira.

As usinas TermoParaíba, Termonordeste, Termomanaus, Pau Ferro, Potiguar e Potiguar III, Global I e II, Geramar I e II, Viana, Maracanaú e Campina Grande somam cerca de 1,8 gigawatt em capacidade instalada.

