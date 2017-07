A parceria foi anunciada pela Petrobras nesta terça-feira, mas, conforme o comunicado, apenas foi assinado um memorando de entendimentos para iniciar negociações.

A Petrobras concluirá a construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), em Itaboraí, no Estado do Rio, em parceria com a gigante chinesa CNPC, que terá uma participação minoritária. A informação é de um executivo próximo às negociações, em conversa com jornalistas.

A parceria foi anunciada pela estatal nesta terça-feira, mas, conforme o comunicado, apenas foi assinado um memorando de entendimentos para iniciar negociações com o objetivo de fazer uma parceria estratégica. As obras do Comperj, envolvido em casos de corrupção na Operação Lava Jato, teve suas obras paradas desde 2014.

Foram gastos no projeto US$ 13 bilhões e nada foi construído até o momento. A expectativa é que a construção da refinaria no Comperj demande investimentos entre US$ 3,5 bilhões a US$ 4 bilhões, de acordo com uma fonte ouvida pelo jornal fluminense.

“A partir desse Memorando de Entendimento, as empresas se comprometem a avaliar, conjuntamente, oportunidades no Brasil e no exterior em áreas-chaves de interesse mútuo, beneficiando-se de suas capacidades e experiências em todos os segmentos da cadeia de óleo e gás, incluindo potencial estruturação de financiamento”, diz o comunicado.

A construção da refinaria do Comperj não consta do Plano de Negócios da Petrobras 2017/21. O projeto da Petrobras no complexo é a construção da Unidade de Processamento de Gás Natural UUPGN), para receber e processar o gás natural que será produzido no pré-sal. A estatal investirá recursos próprios que giram em torno de US$ 2,5 bilhões a US$ 3 bilhões.

A Petrobras e a CNPC são parceiras, desde 2013, na área de Libra, primeiro contrato pelo regime de partilha de produção, no pré-sal da Bacia de Santos (SP).

A CNPC é a maior corporação integrada de Óleo e Gás (O&G) da China, com atividades nos setores de midstream, upstream, downstream, marketing e venda, engenharia, prestação de serviços petrolíferos, construção e fabricação de equipamentos. A CNPC tem presença em mais de 70 países.

Com obras paradas desde 2015, às instalações do Comperj apresentam sinais de deterioração, com a corrosão de tubulações e equipamentos. A Petrobras já alocou US$ 13 bilhões no empreendimento.

A CNPC é sócia da estatal na exploração da área de Libra, a maior descoberta de petróleo do país, no pré-sal da Bacia de Santos, que começa a produzir em fase de testes este ano. O acordo assinado em Pequim prevê ainda a análise conjunta de outras áreas de exploração e produção de petróleo.

“As parcerias estratégicas têm como benefícios potenciais o compartilhamento de riscos, o aumento da capacidade de investimentos na cadeia de óleo e gás, o intercâmbio tecnológico e o fortalecimento da governança corporativa”, acrescentou a Petrobras, no comunicado distribuído nesta terça-feira.

“Para a CNPC, a parceria com a Petrobras reforça seu interesse em investir e aumentar suas atividades no Brasil”, conclui o texto.

