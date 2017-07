O Proderj tem provido a infraestrutura de processamento e de armazenamento de toda a secretaria como parte do Projeto de Infraestrutura de Computação em Nuvem

Por Redação, com ACS – do Rio de Janeiro:

Com o objetivo de estimular a inovação, transformação digital e apoio à educação no país, a Cisco anuncia sua intenção de doação de parte dos equipamentos utilizados na realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, ao Proderj (Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro). Os equipamentos modernizarão o Datacenter da autarquia e serão empregados na melhoria da prestação de serviços à população, com foco no aumento da eficiência dos serviços prestados pela Secretaria de Educação.

– É importante que a Educação seja repensada, considerando o momento de rápida transformação na sociedade e empresas. Para que, assim, possamos preparar da melhor forma possível os cidadãos e profissionais para a nova era digital. Isso é essencial a fim de favorecer um novo modelo de educação, mais colaborativo, ágil e global. É nosso papel ajudar os jovens neste processo, influenciando diretamente na empregabilidade em um mercado cada vez mais disputado. Essa iniciativa é ainda um importante passo na materialização desta visão para o Governo do Estado do Rio de Janeiro e para o Brasil – explicou Laercio Albuquerque, presidente da Cisco Brasil.

Proderj

O Proderj tem provido a infraestrutura de processamento e de armazenamento de toda a secretaria como parte do Projeto de Infraestrutura de Computação em Nuvem. A iniciativa tem como propósito suportar os principais sistemas de gestão e de ensino no Estado. Como por exemplo, a matrícula informatizada. A doação irá contribuir com o projeto educacional mencionado acima, beneficiando mais de 600 mil alunos em todo estado.

– Para continuarmos atendendo os objetivos de melhorar a Educação no Estado e acompanhar a evolução tecnológica, é necessário modernizar o nosso Datacenter. Oferecendo à sociedade um ambiente capaz de suportar a crescente demanda de serviços para o cidadão. Dessa forma, o apoio de grandes empresas do setor de tecnologia. Como a Cisco, é de suma importância para viabilizar este desafio – disse Antonio Bastos, presidente do Proderj.

Educação

Além da área de Educação, os equipamentos doados terão impacto direto nos serviços prestados para órgãos e secretarias estaduais. Como, por exemplo, Segurança, Saúde, Fazenda e Planejamento, e Procuradoria Geral do Estado. A modernização permitirá ainda a implantação de ferramentas de Business Intelligence (BI). O que possibilitará uma gestão mais eficiente e transparente das informações de governo.

– Este é um dos principais legados dos Jogos Rio 2016: transferir tecnologias e equipamentos para otimizar sistemas de instituições públicas que trabalham para tornar a sociedade mais justa e inclusiva. Com a doação deste sofisticado equipamento, teremos mais segurança operacional e um sistema muito mais moderno para operações como lançamento de notas online e boletim eletrônico. Entre outros serviços de base virtual – ressaltou o secretário de Educação, Wagner Victer.

