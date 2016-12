Na Praia de Copacabana, 1.910 policiais com 64 viaturas vão garantir a segurança da festa. Deste total, 120 agentes estarão posicionados nas 30 torres de observação instaladas na orla

Por Redação, com ARN – do Rio de Janeiro:

A Polícia Militar inicia neste sábado, a partir das 8h, o esquema de policiamento para o Réveillon em todo o Estado do Rio. Ao todo, 10.694 policiais militares farão a segurança da população até as 8h do dia 1º de janeiro. Todos os batalhões da Capital, Baixada Fluminense, Região Metropolitana, interior e unidades do Comando de Policiamento Especializado (CPE) e do Comando de Operações Especiais (COE) estarão envolvidos.

Na Praia de Copacabana, 1.910 policiais com 64 viaturas vão garantir a segurança da festa. Deste total, 120 agentes estarão posicionados nas 30 torres de observação instaladas na orla. Sendo 15 na areia e 15 no calçadão. Além das viaturas, o policiamento também será realizado a pé, com motos, com cães e a cavalo.



O Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) vai atuar, a partir das 18h, nos 29 pontos de bloqueio em apoio à CET-Rio. O Grupamento Especial Tático em Moto Patrulhamento (GETEM) realizará comboios nas ruas internas do bairro de Copacabana à noite.

O Grupamento Aeromóvel (GAM), equipado com câmeras, vai monitorar os principais pontos da cidade. As imagens serão transmitidas em tempo real para o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICCM), que ficará posicionado na altura da Rua Figueiredo de Magalhães com Avenida Atlântica. A Unidade de Controle de Distúrbios (UCD) também ficará junto ao CICCM.

Unidades especiais

O bairro de Botafogo e o Aterro do Flamengo vão receber apoio do Regimento de Polícia Montada (RPMont). Policiais do Batalhão de Policiamento em Grandes Eventos (BPGE) usarão uniformes de praia. Vão atuar nas areias da orla de Copacabana durante a noite. O Batalhão de Ações com Cães (BAC) vai atuar na estação de metrô da Cardeal Arcoverde. Principal acesso de chegada e saída da festa.

As Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs) serão reforçadas. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) ficará de prontidão e pode ser acionado caso seja necessário.

Vias expressas

Além do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), o Grupamento Tático de Ação Rápida (GTAR). Vai patrulhar em apoio as linhas Amarela e Vermelha, a Transolímpica e a Avenida Brasil. No período da noite e o Batalhão de Polícia de Choque dará apoio nestas vias durante o dia.

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) vai policiar todas as rodovias estaduais. Serão 460 policiais militares e 89 viaturas. O esquema conta com caminhões de apreensão de animais, motocicletas. Um reboque para cobrir as regiões Serrana, dos Lagos, do Sul Fluminense, do Norte e do Noroeste.

A Operação Praia será reforçada entre os dias 31 de dezembro e 4 de janeiro com um efetivo de 450 homens.

A Polícia Militar recomenda para a população que chegue com antecedência aos locais de festa. Priorizando o transporte público e redobrando a atenção com crianças, identificando-as. A PM também orienta a não utilizar recipientes de vidro e fogos de artifício.

