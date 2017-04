De acordo com a Polícia Militar, Alves foi morto quando tentou abordar um carro, cujos ocupantes se recusaram a parar e atiraram contra os policiais

Policiais militares prenderam na manhã desta sexta-feira o terceiro suspeito de participar da morte do sargento Anselmo Alves, durante uma blitz da Operação Lei Seca, em Queimados, na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Militar, Alves foi morto quando tentou abordar um carro, cujos ocupantes se recusaram a parar e atiraram contra os policiais.

Durante a troca de tiros, um outro policial militar ficou ferido. Um dos três ocupantes do carro morreu e outro foi preso em flagrante no dia da ação. O terceiro suspeito foi detido por policiais do Batalhão de Queimados, 24ª Batalhão da Plícia Militar, no bairro de Nova Belém.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro divulgou uma nota no dia anterior em que se posiciona sobre as operações que a corporação faz em áreas de conflito. Como a comunidade de Acari e a realização de ações em áreas próximas a instituições de ensino. A PM diz que tem todo o interesse em ampliar o debate em relação à segurança nas escolas. “Entendemos que a segurança pública é um assunto complexo. É preciso atuar nas causas para evitar que a corporação seja cobrada pelas consequências”.

Numa ação na quinta-feira resultou na morte da estudante Maria Eduarda Alves da Conceição, de 13 anos. Quando fazia educação física na quadra da Escola Municipal Jornalista E Escritor Daniel Piza. O secretário municipal de Educação, Cesar Benjamin, pediu que tenha um encontro com a área de segurança pública. Para que as ações contra o tráfico de drogas sejam programadas e fora do horário das aulas.

Na ação, o sargento David Gomes Centeno e o cabo Fabio de Barros Dias executaram dois homens, caídos. Junto ao muro da escola municipal, e que teriam participado de uma troca de tiros com cinco militares. E ficaram feridos durante o confronto. Um vídeo grava a cena em que os dois homens são executados pelos militares.

A nota da PM esclarece que é uma das poucas instituições que atuam em áreas conflagradas. Essa atuação é motivada por acionamentos de cidadãos ao 190. Ou a partir de operações previamente planejadas. Nesse último caso, as operações ocorrem, em sua maioria, antes ou após a entrada e saída de alunos das escolas.

Desde maio de 2016, a Polícia Militar, visando aproximar a corporação da comunidade escolar. Seja no âmbito estadual ou municipal, criou o Conselho Comunitário de Segurança Escolar. Em todas as Áreas Integradas de Segurança Pública (AISP) do Rio de Janeiro. Esse conselho se reúne, uma vez por mês, nos batalhões para discutir e buscar soluções em conjunto com representantes das escolas. Para os problemas que se apresentam na comunidade escolar.

Além dessas reuniões, é comum entre os batalhões e nas áreas de unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). A interação direta, seja dos comandantes de companhia ou dos comandantes de UPPs. Com os diretores de escolas através de grupos de Whatsapp. O que proporciona agilidade no contato e estabelece uma relação de confiança.

A Polícia Militar informa ainda que tem atuado também em diversos projetos sociais junto às comunidades, em especial com crianças e adolescentes, projetos que carecem de apoio e envolvimento dos demais órgãos públicos.

O comando da instituição convida o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e o secretário municipal de Educação, Cesar Benjamin, para conhecer os projetos desenvolvidos pelas unidades de Polícia Pacificadora (UPP), bem como a participar de uma das reuniões do Conselho Comunitário de Segurança Escolar.

