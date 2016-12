Polícia britânica fecha ruas após ataque em Berlim

A Polícia Metropolitana de Londres disse que irá testar um plano de interdição de ruas de duas horas para proteger as grandes multidões que se reúnem nos dias em que o ritual da Troca da Guarda

Por Redação, com Reuters – de Londres:

A polícia britânica informou que irá fechar temporariamente algumas ruas nas imediações do Palácio de Buckingham nesta quarta-feira durante uma cerimônia militar, em reação a um ataque com caminhão ocorrido em Berlim nesta semana.

A Polícia Metropolitana de Londres disse que irá testar um plano de interdição de ruas de duas horas. Para proteger as grandes multidões que se reúnem nos dias em que o ritual da Troca da Guarda é realizado do lado de fora de Buckingham. A residência da rainha Elizabeth em Londres.

As interdições começaram antes do planejado pelos chefes de segurança devido ao atentado cometido na capital alemã na segunda-feira. Quando um caminhão foi lançado contra um multidão em um mercado natalino, matando 18 pessoas e ferindo 48.

– Os fechamentos de ruas, que foram planejados há algum tempo, são uma medida preventiva e não têm relação com nenhuma informação específica – disse a polícia.

O Reino Unido está em seu segundo maior nível de alerta. O que significa que um ataque de militantes é considerado altamente provável. No início deste mês. O chefe de inteligência estrangeira do país disse que militantes do Estado Islâmico estão aproveitando o caos na Síria para planejar atentados contra o Reino Unido e seus aliados.

Assalto frustrado em Paris

Aspirantes a ladrões de banco que agiram em Paris nesta quarta-feira vestiram um refém com o que ele e os policiais que chegaram ao local acreditaram ser um colete suicida. Desencadeando um momento de terror, disseram fontes da polícia.

Os dois indivíduos que planejavam cometer um assalto durante a entrega de dinheiro saíram de mãos vazias quando o refém conseguiu dar um alarme.

Mas a polícia se assustou com o cenário. Convocou o reforço do esquadrão antibombas. Antes de confirmar que na verdade ele era vítima de um assalto malsucedido e que o colete era falso.

O temor de ataques de militantes islâmicos está alto na França. Onde mais de 230 pessoas morreram em atentados em dois anos. Esse receio foi exacerbado pelas mortes desta semana em um mercado natalino de Berlim. Onde forças policiais buscam uma pessoa que jogou um caminhão contra uma multidão e matou 12 pessoas.

O roubo fracassado desta quarta-feira ocorreu no nordeste de Paris. Fontes da polícia disseram. Porém, que não foi a primeira vez que a tática foi usada para tentar obrigar empregados de transportadoras de dinheiro a entregar seu carregamento.

