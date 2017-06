Durante a operação, um homem, que seria morador e foi identificado apenas como Celso, foi baleado e morreu. De acordo com moradores, ele estava saindo para trabalhar

Por Redação, com agências de notícias – do Rio de Janeiro:

A Polícia Civil realizou nesta quinta-feira, uma operação para cumprir 12 mandados de prisão no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio. Os policiais procuram bandidos que atuam em assaltos nas redondezas de Vila Isabel, assim como, buscam pelos suspeitos de explodir caixas eletrônicos de uma agência bancária na madrugada do dia 14 de abril na avenida boulevard 28 de setembro.

Os agentes também acreditam que podem encontrar os homens que sequestraram e torturaram o segurança do deputado Marcelo Freixo, Daniel Noberto da Silva, em maio deste ano.

Na época, Daniel estava voltando para casa quando foi abordado pelos criminosos armados. Que o mantiveram retido em um dos acessos à comunidade. O homem só foi liberado. Após o chefe do tráfico na região autorizar a sua saída.

Durante a operação, um homem, que seria morador e foi identificado apenas como Celso, foi baleado e morreu. De acordo com moradores, ele estava saindo para trabalhar quando foi atingido.

De acordo com a SME (Secretaria Municipal de Educação), 1.449 alunos ficaram sem aulas na região por causa da operação. Ao todo, três escolas, duas creches e um EDI (Espaço de Desenvolvimento Infantil) ficaram fechados.

A ação tem apoio da Polícia Militar e do comando da UPP Macacos.

Contrabando no aeroporto

A Polícia Federal (PF) apreendeu produtos contrabandeados no valor de mais de R$ 5 milhões no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. A carga continha celulares de última geração, equipamentos hospitalares, computadores e outros equipamentos de informática e suplementos alimentares dentre outros produtos. As informações são da PF.

As mercadorias tinham sido declaradas como produtos pessoais decorrentes de uma mudança de Miami para o Rio de Janeiro, sem necessidade de cobrança de impostos e taxas.

O prejuízo tributário estimado apenas com essa carga é de, pelo menos, metade do valor. Foi instaurado inquérito para identificar os envolvidos tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil.

As mercadorias foram encontradas por acaso, quando policiais federais da Delegacia do Aeroporto Internacional diligenciavam no Terminal de Cargas, que abriga produtos destinados à importação e exportação. Ao abrirem a carga, eles encontraram conteúdo totalmente diverso do discriminado, evidenciando que o destino seria o comércio.

Compartilhe isso:

Tweet





Telegram

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...