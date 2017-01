Caçada ao terrorista que matou 39 pessoas numa casa noturna prossegue em Istambul. Imprensa local divulga vídeo “selfie” que mostra um homem que seria o atirador

Por Redação, com DW – de Istambul:

A polícia da Turquia continuou nesta terça-feira, em vários locais de Istambul, as buscas pelo terrorista que atacou a casa noturna Reina na noite de Ano Novo, matando 39 pessoas. A principal operação policial aconteceu na noite anterior nos bairros de Zeytinburnu e Basaksehir, ambos na parte europeia de Istambul. Em Zeytinburnu foram detidas 12 pessoas relacionadas com o ataque ou com supostos vínculos com o grupo terrorista “Estado Islâmico” (EI).

Na noite de segunda-feira, a principal ação foi uma batida numa casa de Zeytinburnu. Onde um homem saltou de uma janela para a rua e acabou sendo detido. Segundo o site do jornal Cumhuriyet, este homem não é o suposto terrorista. A operação policial incluiu o uso de helicópteros. Enquanto várias ruas de Istambul foram fechadas ao trânsito.

A imprensa turca afirmou que a polícia já conhecem a identidade do atirador e que familiares dele estão sob custódia das autoridades da Turquia. “A polícia sabe a identidade do terrorista e sua família está sob custódia policial”. Afirmou o jornal Hurriyet. Vários sites de jornais turcos publicaram fotos de um homem suspeito de ser o terrorista. Incluindo uma imagem que parece ser um selfie. As imagens foram divulgadas pela polícia.

A emissora pública de televisão TRT informou que o autor do atentado terrorista se chama Lakhe Mashrapov, tem 28 anos e é natural do Quirguistão. Pouco depois, retirou as informações de seu site e de suas redes sociais. Apesar de não ter desmentido a notícia. As autoridades turcas impuseram um bloqueio à divulgação da identidade do terrorista.

Nesta terça-feira, sites de notícias da Turquia divulgaram um vídeo selfie feito num celular e que mostra um homem que seria o atirador. O vídeo mostra o suposto atirador filmando a si mesmo na praça Taksim. Não está claro se as imagens foram gravadas antes ou depois do atentado.

Família

Já o jornal Cumhuriyet, que também diz que a família está sob custódia na cidade de Konya. Assegurou ter entrevistado a esposa do terrorista e afirmou que ele vem do Quirguistão. “Eu ouvi sobre o ataque pela televisão. Não sabia que meu marido era simpatizante (do EI)”, disse a mulher ao jornal. Afirmando que o suspeito e sua família chegaram a Istambul em 20 de novembro. Em voo proveniente do Quirguistão. De lá seguiram para Ancara e, em 22 de novembro, para Konya.

Nesta cidade, ele “alugou um estúdio por 1,1 mil liras (cerca de US$ 300) e pagou três meses antecipado. Ele disse que chegou a Konya para buscar trabalho. No dia 29 de novembro viajou de carro para Istambul”, afirmou o jornal. Após ver sua foto, “vários vizinhos da casa alugada por ele chamaram a polícia para dizer que o tinham reconhecido”, completou.

O “Estado Islâmico” reivindicou o atentado à casa noturna, uma das mais famosas de Istambul. A polícia turca suspeita que o atirador seja um homem da Ásia, da região chinesa de Sinkiang (de maioria muçulmana), do Uzbequistão ou do Quirguistão.

