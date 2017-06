De acordo com o relatório, Venus disse à polícia que entrou no cruzamento depois de sair de outra rua diante de um sinal verde

Por Redação, com Reuters – de Nova York:

A tenista norte-americana Venus Williams, que já foi a número um do mundo, foi a motorista responsável por um acidente com dois carros na Flórida em 9 de junho que resultou na morte de um passageiro do outro veículo, de acordo com o relatório inicial da polícia sobre a batida.

As notícias sobre a colisão fatal perto da casa de Venus em Palm Beach Gardens vieram à tona em reportagens na quinta-feira. Dias antes de a atleta de 37 anos viajar à Inglaterra para competir no torneio de Wimbledon. Começa na semana que vem e que ela venceu cinco vezes.

Um relatório do acidente apresentado pelo policial que o investiga, obtido pela agência inglesa de notícias Reuters na quinta-feira. Aponta que Venus teve culpa por não ceder a mão preferencial a outro motorista em um cruzamento de quatro pistas.

O relatório disse que a outra condutora, Linda Barson, de 68 anos. Havia acabado de entrar no cruzamento diante de um semáforo verde quando relatou ter visto o carro da tenista “cortar pela frente”. E ter sido “incapaz de evitar bater no carro” de Venus.

Outro motorista que viu o acidente também disse à polícia que Barson avançou com um sinal verde quando Venus cruzou à sua frente.

Relatório

De acordo com o relatório, Venus disse à polícia que entrou no cruzamento depois de sair de outra rua diante de um sinal verde. Mas que esperou em uma pista de conversão até o tráfico diminuir e depois seguiu em frente sem ver Barson.

– O motorista (do carro de Venus) errou por não dar a preferencial – concluiu o policial responsável pela investigação.

O passageiro do carro de Linda Barson, identificado no relatório como Jerome Barson, de 78 anos. Ele foi levado para um hospital na Flórida. Ele morreu 13 dias depois. De acordo com o médico legista da região de Palm Beach.

