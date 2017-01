Barreiras foram montadas em várias regiões da capital, Manaus, nas rodovias estaduais e na BR-174, que liga a capital amazonense a Boa Vista (RR)

Por Redação, com ABr – de Brasília:

Cinquenta e seis dos 184 presos que escaparam de unidades prisionais do Amazonas nos primeiros dias do ano foram recapturados até a noite anterior. Segundo a secretaria estadual de Segurança Pública, as forças policiais do Estado continuam as buscas pelos 128 foragidos. Barreiras foram montadas em várias regiões da capital, Manaus, nas rodovias estaduais e na BR-174, que liga a capital amazonense a Boa Vista (RR).

As fugas ocorreram entre domingo e segunda-feira. Cerca de 112 detentos escaparam do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). Unidade onde o confronto entre facções criminosas que disputam o controle das atividades ilícitas na região. Sobretudo do narcotráfico, deixou pelo menos 56 mortos no domingo. Outros 72 detentos fugiram do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat).

Ainda segundo a Secretaria de Segurança Pública, até terça-feira a noite. A Polícia Civil já tinha identificado 39 corpos das vítimas do massacre no Compaj e três corpos de presos mortos na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), na zona rural de Manaus. Os assassinatos no Puraquequara ocorreram na tarde de segunda-feira. Horas após o fim da rebelião no Compaj.

Informações

Dos 39 corpos já identificados. Apenas nove tinham sido liberados até o último balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública. Novas informações devem ser fornecidas até o início da tarde desta quarta-feira (devido às diferenças de fuso e ao horário de verão. O Amazonas está duas horas atrás do horário oficial de Brasília).

A maioria dos corpos já reconhecidos está degolada. Inicialmente, o Departamento de Polícia Técnico-Científica estimou que todo o processo de identificação dos pelo menos 60 mortos pode levar até um mês. Como o Instituto Médico-Legal de Manaus não dispõe das condições necessárias para preservar todos os corpos. O governo estadual anunciou a intenção de alugar um contêiner frigorífico.

Compartilhe isso:

Tweet







Curtir isso: Curtir Carregando...