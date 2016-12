Policia encontra sangue onde grávida teria sido executada em Magé

Foi encontrado sangue no quarto, na cozinha e no vestido da vítima achado numa lixeira com os restos mortais dela incinerados

A nova perícia na casa onde Rayanne Christini Costa, de 22 anos, que estava grávida de sete meses, teria sido morta, constatou a presença de sangue humano no local, que fica em Magé, na Baixada Fluminense. A vítima foi sequestrada no último dia 13, após sair de casa para buscar o enxoval da criança oferecido por Thainá Silva Pinto, 21.

Foi encontrado sangue no quarto, na cozinha e no vestido da vítima achado numa lixeira com os restos mortais dela incinerados. Fabio Luiz Souza Lima e a mulher dele, Thainá da Silva Pinto, são os principais suspeitos da morte de Rayanne Christini. Thainá deve ser ouvida novamente pela polícia.

Antes, a Delegada Elen Souto, da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). Ela tinha informado que tinham sido encontrados, em meio ao lixo queimado, fragmentos de ossos, vértebra, mão, costela, pelve e braço.

Tais fragmentos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal. Conforme análise do setor de Antropologia Forense. Trata-se de fragmentos ósseos femininos. Na manhã de segunda-feira, a mãe de Rayanne. Ela foi encaminhada ao Instituto de Pesquisa e Perícias em Genética Forense (IPPGF) da Polícia Civil. Ela fez coleta de amostra para realização de exame de DNA no material encontrado.



Ainda de acordo com a delegada. Denúncias recebidas pela DDPA. Deram conta de que Fabio Luiz Souza Lima teria sido visto. Na companhia de um familiar de sua esposa Thainá da Silva Pinto. Saindo da residência do casal carregando uma sacola/mochila.

Onde poderia estar o restante dos restos mortais de Rayanne Christini Costa Ferreira e de sua filha. De acordo com as denúncias, a mochila/sacola teria sido descartada em um terreno baldio.

