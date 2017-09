Todas as vítimas foram mortas a tiros e, até o momento, apenas uma foi identificada, Miguel Fortes de Oliveira, de 25 anos. A perícia já foi feita no local e as investigações estão em andamento

Por Redação, com ACS – do Rio de Janeiro:

Quatro pessoas foram encontradas mortas nesta terça-feira em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar (PM), o batalhão do bairro foi acionado devido a um tiroteio ocorrido em frente a uma boate na Estrada do Monteiro.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram quatro mortos. Três corpos estavam dentro de um carro atingido por balas e o outro estava próximo ao veículo. De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da capital investiga as circunstâncias das mortes.

Todas as vítimas foram mortas a tiros e, até o momento, apenas uma foi identificada, Miguel Fortes de Oliveira, de 25 anos. A perícia já foi feita no local e as investigações estão em andamento.

Policial baleado

Em outra ocorrência registrada nesta terça-feira, um agente da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Fé/Sereno, localizada no Complexo da Penha, na Zona Norte, foi baleado por volta das 7h30, durante um confronto com os criminosos da localidade conhecida como Buda.

De acordo com a PM, a bala atingiu o braço do policial, que foi levado para o Hospital Estadual Getulio Vargas, na Penha. O policial passou por exames. Operações estão sendo feitas na tentativa de localizar os responsáveis pelo incidente.

Duque de Caxias

As Unidades do 3° CPA (Baixada Fluminense) em ação conjunta com DHBF e as Delegacias Especializadas da Polícia Civil realizaram operação nessa terça-feira; na comunidade do Lixão, em Duque de Caxias.

A ação visa prender e identificar os autores da morte do Sargento PM Fabio José Cavalcanti e Sá, do 34ºBPM, morto no dia 26 de agosto de 2017; quando estava em São João de Meriti.

O policial militar foi abordado quando chegava à casa de seus pais e recebeu diversos disparos de arma de fogo. Essa ação conjunta visa prender dois autores já identificados pela Polícia Civil; e colher provas para identificar os outros dois envolvidos na ação criminosa.

Policiais militares do 14ºBPM (Bangu) realizaram operação na Vila Vintém, Zona Oeste do Rio, nesta manhã. Houve confronto, três suspeitos ficaram feridos e foram apreendidos duas pistolas; três rádios comunicadores e drogas. Eles foram socorridos ao Hospital Municipal Albert Schweitzer (HMAS) e ocorrêcia foi registrada na 34ªDP.

Caminhões roubados

Policiais militares do 41ºBPM (Irajá) recuperaram uma carreta com carga de frango na localidade conhecida como “Bin Laden”; no Complexo da Pedreira, nesta terça-feira.

Equipes do batalhão realizavam operação no Complexo da Pedreira quando observaram um grupo em torno do veículo, que fugiu com a chegada dos policiais. O motorista e outra caminhonete com produtos também foram localizados. Ocorrência foi encaminhada para a 39ª DP.

