Por Redação, com ABr – do Rio de Janeiro:

O delegado Evaristo Pontes, da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, responsável pelas investigações da morte do embaixador grego no Brasil, Kyriankos Amiridis, informou nesta segunda-feira que a polícia técnica vai recolher material genético da filha do diplomata, de 10 anos, para fazer o reconhecimento oficial do corpo, encontrado carbonizado dentro do carro da vítima, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

– Estamos providenciando o exame. Nós temos todas as informações que identificam que o corpo é do embaixador. Mas precisamos do exame técnico. Isso é protocolo. Somente com o exame técnico-científico é que a gente vai assegurar com toda a certeza que se trata do corpo do embaixador – afirmou Pontes.

O delegado também confirmou que policiais gregos estão no Rio de Janeiro para acompanhar as investigações da morte do embaixador grego.

O carro que o embaixador dirigia foi encontrado queimado, na manhã da última quinta-feira, embaixo de um viaduto do Arco Metropolitano, em Nova Iguaçu. Dentro, estava o corpo carbonizado do diplomata.

Segundo o delegado, Amiridis foi morto dentro de sua casa, em Nova Iguaçu, pelo policial militar Sergio Gomes Moreira Filho, amante da embaixatriz Françoise de Souza Oliveira, e depois levado para o carro, enrolado em um tapete, com a ajuda do primo do PM, Eduardo Moreira de Melo.

O policial aparece em gravações de câmeras de segurança, no condomínio do embaixador. Ele e Eduardo confessaram participação no crime, mas a embaixatriz nega que tenha participado. Porém, segundo o delegado Pontes, ela foi a mentora intelectual do assassinato. Os três tiveram prisão temporária de 30 dias expedida pela Justiça.

Entre as motivações para o crime, pode estar a apropriação de bens e até do seguro de vida do embaixador. Mas essa circunstância ainda está sendo investigada.

O diplomata estava desaparecido desde o dia 26 de dezembro. Amiridis morava em Brasília e passava férias no Rio, onde foi cônsul-geral de 2001 a 2004.

Três pessoas morrem em acidentes

Três pessoas morreram e 46 ficaram feridas em 40 acidentes registrados nas estradas federais de entrada e saída do estado do Rio de Janeiro, no período do réveillon. Segundo balanço parcial divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Entre os dias 30 de dezembro e 1º de janeiro a PRF aplicou 1.748 multas, 1.352 por excesso de velocidade, 248 motivadas pela falta do cinto de segurança por parte do motorista. Outras 50 por passageiros que não usavam o cinto de segurança. Os policiais registraram 6 autos de infração pela falta de cadeirinha para crianças.

Segundo os dados, foram feitos 745 testes com o bafômetro, que resultaram em 12 autuações por recusa do teste e uma por constatação de alcoolemia. O balanço da Polícia Rodoviária indica também a recuperação de sete veículos roubados e dez pessoas presas.

BR-101 Norte

Os números do primeiro balanço divulgado pela Autopista Fluminense, concessionária que explora o trecho Norte da BR-101 entre Niterói e a divisa com o estado do Espírito Santo, indicam que as três mortes registradas pela Polícia Rodoviária, até o momento, ocorreram no trecho norte da BR 101, onde houve 29 acidentes.

Segundo os dados, passaram pela via, no período de Ano Novo, mais de 243 mil veículos e foram contabilizados 732 atendimentos a ocorrências. Sendo 468 para atendimentos decorrentes de falhas mecânicas. Mais de 3.400 ligações foram registradas na central 0800 282 0101. Para obtenção de informações, solicitação de atendimento na rodovia, sugestões, elogios e reclamações.

Os motoristas que estão retornando para a capital na manhã desta segunda-feira não encontraram dificuldades. Uma vez que não há registro de engarrafamentos. Apesar do trânsito intenso, o fluxo é normal ao longo da rodovia.

O mesmo ocorre na Via Lagos, para os que voltam da região. A dificuldade maior é na Praça dos Pedágios, onde há pequeno engarrafamento de cerca de 1 quilômetro (km). Bem como no entrocamento com a BR-101 Norte, na chegada a Rio Bonito e ainda, na saída do município de Itaboraí.

A Via Dutra, que liga a capital do Estado à cidade de São Paulo, flui normalmente. Apesar de intenso em ambos os sentidos. Também é normal o fluxo nas estradas que ligam a capital e a Baixada Fluminense à Região Serrana.

