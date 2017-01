A equipe policial recuperou a carga que havia sido roubada e apreendeu tanto o veículo usado no crime, bem como a arma de fogo utilizada pelos criminosos

Por Redação, com ARN – do Rio de Janeiro:

A Polícia Civil do Rio informou nesta sexta-feira que agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) prenderam em flagrante, Alexsandro da Silva, de 34 anos; Max Santos de Moura Junior, de 32 anos; Eduardo de Souza Silva, 30 anos; Rafael Ferreira de Souza, de 28 anos, e Joseni Haller de Souza, de 47 anos, pelos crimes de roubo majorado, porte ilegal de arma e associação criminosa.

De acordo com o Delegado Maurício Mendonça, titular da DRFC, Alexsandro, Max e Eduardo foram presos em Nova Iguaçu no momento em que realizavam o roubo de uma carga de congelados.

Em prosseguimentos às diligências, também foram localizados e presos Rafael e Joseni. Conforme apurado, Rafael seria o proprietário da veículo utilizado pelos criminosos no roubo e Joseni, a dona da casa onde estava sendo guardada a carga roubada.



A equipe policial recuperou a carga que havia sido roubada e apreendeu tanto o veículo usado no crime, bem como a arma de fogo utilizada pelos criminosos.



Com base nas provas reunidas na investigação. A DRFC conseguiu identificar mais um envolvido no roubo, trata-se de Roberto Justino Delfim, que foi indiciado pelo crime.



A diligência faz parte de um conjunto de ações que vem sendo desenvolvido com a implementação da operação Asfixia que foi deflagrada no dia 27 de dezembro. Em decorrência de uma ação integrada entre a Secretaria de Estado de Segurança (SESEG). E do Governo Federal, tendo como objetivo a redução dos roubos de cargas.

Procon

Em nova etapa da Operação Secos e Molhados, o Procon Estadual do Rio informou nesta sexta-feira que fiscalizou, nesta quinta. Cinco mercados em Niterói e que quatro deles foram autuados. Com os fiscais descartando um total de 329kg e 700g de alimentos impróprios para o consumo. Apenas no Supermercado Real (Avenida Everton da Costa Xavier, 1.813, Itaipu) não foram encontradas irregularidades.

A maior quantidade de alimentos descartados foi encontrada na Casa Tevere, na Rua Domingues de Sá, 166, Icaraí. Lá havia 171kg de diversos produtos. Sendo 150kg só de bacalhau cozido sem informação da validade. Além de 6kg de orelha de porco, 13kg de costela e 2kg de recheio para salgados.



Já o mercado Novo Rio (Rua Santa Rosa, 25, Santa Rosa). Além de 115kg de alimentos impróprios para o consumo, estava com as duas câmaras frigoríficas em condições precárias de higiene. Piso, paredes e teto com mofo, rachaduras, buracos, acúmulo de água, pallets de madeira (a lei estabelece que os suportes devem ser de plástico). Ferrugem nos ganchos e prateleiras, restos de alimentos no chão e porta enferrujada e quebrada. Os fiscais deram um prazo de 15 dias para os reparos, sob pena de interdição.



