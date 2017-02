Assis Neto é apontado pelo Ministério Público Federal como operador do ex-governador Sérgio Cabral na trama que também pode envolver o empresário Eike Batista

Por Redação, com ABr – do Rio de Janeiro:

A Polícia Federal prendeu na manhã desta sexta-feira o publicitário Francisco Assis Neto, que era considerado foragido desde a deflagração da Operação Eficiência, um desdobramento da Operação Calicute, desenvolvida no final do ano passado.

Assis Neto é apontado pelo Ministério Público Federal como operador do ex-governador Sérgio Cabral na trama que também pode envolver o empresário Eike Batista. A operação apura esquema usado para ocultar mais de R$ 340 milhões enviados ao exterior.

O acusado teve prisão preventiva decretada pela Justiça. Ele foi detido no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, quando retornou ao Brasil. Ele foi detido nesta manhã por volta das 11h. E foi encaminhado para prestar depoimento na sede da Superintendência da Polícia Federal, no Centro do Rio de Janeiro. Segundo a PF, a defesa do acusado já havia informado que ele retornaria ao Brasil para se entregar.

O advogado do publicitário, Breno Melaragno, esteve na Polícia Federal para acompanhar seu depoimento. Ele disse que Francisco Assis Neto estava de férias com a família no exterior e que adiantou o retorno ao Brasil para se entregar à polícia.

Breno informou ainda que um pedido de habeas corpus foi feito. Como seu cliente tem nível superior, a defesa vai pedir que ele seja encaminhado para o presídio de Bangu 8.

