Por Redação, com Reuters – de Ancara:

A polícia turca matou a tiros dois suspeitos e estava em busca de um terceiro após a explosão de um carro-bomba do lado de fora de um tribunal na cidade litorânea de Izmir, nesta quinta-feira, que feriu ao menos 10 pessoas, informaram a mídia estatal e autoridades locais.

Uma fonte da área de segurança disse à agência inglesa de notícas Reuters que a polícia matou a tiros dois agressores. Após a explosão, e a agência de notícias estatal Anadolu. Disse que as forças policiais estavam procurando um terceiro suspeito. Fontes de um hospital disseram que 10 pessoas foram levadas feridas.

A explosão aconteceu menos de uma semana após um atirador ter matado 39 pessoas em uma famosa boate de Istambul na noite de Ano Novo. Em um ataque reivindicado pelo grupo militante Estado Islâmico. O atirador permanece foragido.

A polícia prendeu 20 supostos militantes islâmicos que seriam da Ásia central e do norte da África em Izmir na quarta-feira. Em operações que a mídia turca disse que tinham ligação com o ataque na boate de Istambul.

A Turquia enfrenta diversos desafios de segurança. O país tem sido alvo de ataques a bombas ao longo dos últimos 18 meses. Alguns deles reivindicados pelo Estado Islâmico e outros por militantes curdos.

Atirador de Istambul

A polícia da Turquia realizou uma operação ao amanhecer em uma cidade nos arredores de Istambul nesta quinta-feira. Prendeu suspeitos de ligação com o ataque a uma boate no Ano Novo.

A unidade de combate ao terrorismo da polícia e forças especiais entraram em um complexo residencal de Selimpasa. Uma cidade litorânea a oeste de Istambul. Após terem recebido informações de que pessoas que podem ter ajudado o atirador estariam no local.

O autor do ataque, que permanece foragido. Invadiu a famosa boate Reina de Istambul na madrugada de domingo e abriu fogo com um fuzil automático. Além de ter lançado granadas para permitir que recarregasse a arma. Matou inclusive pessoas feridas no chão.

O Estado Islâmico reivindicou responsabilidade pelo ataque, afirmando ter sido uma vingança pela envolvimento militar da Turquia na Síria.

De acordo com a mídia turca. O autor do ataque seria um cidadão da etnia uighur da Ásia central, e pessoas da mesma etnia estariam entre os presas em Selimpasa nesta quinta.

Os uighurs são uma minoria que fala turco. Na maioria muçulmanos, que ocupam uma área do oeste da China e têm comunidades em diáspora espalhadas pela Ásia central e a Turquia.

Uma fonte de segurança e um jornal turco disseram na terça-feira que o atirador parece ser conhecedor de táticas de guerrilha e pode ter treinado na Síria.

