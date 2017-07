Grande parte de Mossul foi destruída durante os combates, centenas de casa foram arrasadas por ataques aéreos e residências de pedra centenárias foram evisceradas

Por Redação, com Reuters – de Mossul:

O primeiro-ministro do Iraque, Haider al-Abadi, anunciou, na sala de operações do Serviço de Combate ao Terrorismo, a vitória sobre o Estado Islâmico em Mossul, informou sua equipe de comunicação no Twitter nesta segunda-feira.

A TV estatal havia dito mais cedo que Abadi faria uma “declaração histórica” após chegar em Mossul, para parabenizar os comandantes militares em uma batalha de quase nove meses para desalojar os insurgentes.

Violência

Era possível ouvir tiros e explosões enquanto a coalizão liderada pelos Estados Unidos bombardeava as poucas posições restantes do grupo.

– Eles não irão declarar vitória até a área estar totalmente conquistada – disse o oficial do Exército iraquiano Firas Abdel Qassim. Os militantes ainda controlam um pequeno trecho, explicou.

Abadi tem se encontrado com autoridades militares e políticas em Mossul em um clima de festa que contrasta com o medo que se disseminou rapidamente quando algumas centenas de combatentes do Estado Islâmico tomaram a cidade e o Exército do país desmoronou em julho de 2014.

O líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, chocou o Oriente Médio e potências ocidentais. Pouco tempo depois aparecendo no púlpito da Grande Mesquita de Al-Nuri em plena luz do dia para declarar um califado e se anunciar como líder de todos os muçulmanos.

Reinado de terror

Um reinado de terror se seguiu, alienando até apoiadores que eram sunitas, como os membros do grupo, com o tempo. O que criou uma vantagem para as forças de segurança.

Baghdadi fugiu da cidade e seu paradeiro exato é desconhecido. Há relatos de que ele está morto. Mas autoridades iraquianas e ocidentais não conseguiram confirmar até o momento.

Mesmo que Baghdadi seja morto ou capturado, é improvável que isso detenha o Estado Islâmico. Que agora deve ir para o deserto ou as montanhas do Iraque e desencadear uma insurgência. Semelhantemente ao que a Al Qaeda fez após a queda de Saddam Hussein em 2003.

Embora a derrota na segunda maior cidade iraquiana seja um golpe duro nos extremistas. O grupo controla várias cidades grandes e pequenas ao sul e ao oeste de Mossul.

O Estado Islâmico também está sendo muito pressionado em seu quartel-general de operações na cidade síria de Raqqa. Seu califado, que já se estendeu pelos dois países, está desmoronando.

Militantes

Os militantes, porém, devem continuar tramando ataques contra o Ocidente e inspirando atos de violência de estilo “lobo solitário” de indivíduos ou grupos pequenos. Como visto em incidentes recentes no Reino Unido, na França e em outros locais.

Grande parte de Mossul foi destruída durante os combates, centenas de casa foram arrasadas por ataques aéreos e residências de pedra centenárias foram evisceradas por explosões.

