Bibiana Steinhaus é primeira mulher a arbitrar uma partida da principal divisão do Campeonato Alemão. Policial de 38 anos ganhou fama mundial após jogador passar a mão no seio dela sem querer, em jogo da segunda divisão

Por Redação, com EFE e Reuters – de Berlim/Milão:

A árbitra Bibiana Steinhaus, que no domingo se tornou a primeira mulher a apitar um jogo da primeira divisão do Campeonato Alemão, comemorou a oportunidade e reiterou o desejo de ser avaliada por seu desempenho, sem distinção de gênero.

– Estou feliz e agradecida. No que se refere ao restante dos companheiros de arbitragem, o fato de que eu seja mulher não tem relevância alguma. Todos nós árbitros somos avaliados em função dos mesmos critérios e, logicamente, pelo nosso rendimento em campo – declarou Bibiana em entrevista ao site da Fifa.

A árbitra, que esteve à frente do empate entre Hertha Berlim e Werder Bremen em 1 a 1, foi eleita seis vezes a melhor do ano na Alemanha e comandou 80 jogos pela segunda divisão desde 2007. Também já havia sido quarta árbitra na elite.

– Um dado importante é que a totalidade dos quartos árbitros do Mundial -Sub-17 na Índia, no mês que vem, serão mulheres, e a seleção é feita exclusivamente em função do rendimento – destacou.

A policial de Hanover, de 38 anos, revelou ter sofrido alguns percalços na carreira como árbitra, mas ressaltou que considera esses problemas experiências que lhe servem de aprendizado.

– Isso me dá mais margem de atuação como pessoa e como árbitra. Vejo como uma sorte e uma alegria – comentou Bibiana, que deu alguns detalhes de como se prepara para os jogos.

– Tento me preparar o melhor possível, mas sem criar nenhum tipo de predisposição. Uma preparação exaustiva me dá a possibilidade de me antecipar ao que possa vir a acontecer durante a partida. O futebol evoluiu, e tudo está se tornando mais rápido. Cabe a nós nos adaptarmos a essa evolução – analisou.

– Um árbitro se distingue pelo acerto das suas decisões e pela sua personalidade em campo. Tomar decisões corretas é importante, aí está a parte fundamental. Por isso, é preciso manter uma boa comunicação e interação com os delegados dos clubes; os jogadores e com o restante da equipe de arbitragem – completou.

Árbitro marca pênalti para Inter de Milão

O árbitro do jogo entre Inter de Milão e SPAL demorou cinco minutos para dar ao time da casa um pênalti; após consultar o árbitro de vídeo (AV) durante a vitória da Inter por 2 a 0 pelo Campeonato Italiano no domingo.

O meia da Inter João Mario caiu na entrada da área após dividir a bola com Francesco Vicari aos 22 minutos; e o árbitro Claudio Gavillucci rapidamente pediu as imagens de vídeo.

Após consulta demorada, o juiz finalmente marcou o pênalti e o capitão da Inter, Mauro Icardi; superou o goleiro Afred Gomis para marcar seu quinto gol em três jogos; oficialmente registrado aos 27 minutos de partida.

Ivan Perisic completou a vitória da Inter com um belo gol aos 42 da segunda etapa; deixando sua equipe com nove pontos nos três jogos iniciais do Italiano; e conferindo ao SPAL a primeira derrota na temporada.

Antes, Milan Skriniar chegou a acertar a trave ao tentar um chute de muito longe depois de ver o goleiro Gomis bem adiantado.

O SPAL

O SPAL, que voltou à primeira divisão da Itália depois de 49 anos longe da elite; esteve longe de ser presa fácil e criou várias chances de gol.

O Campeonato Italiano é uma das ligas nacionais pondo em teste a tecnologia do árbitro de vídeo (AV) antes que a IFAB; órgão que define as regras do futebol, decida pela manutenção permanente ou não da novidade.

A Fifa quer usar a tecnologia já na Copa do Mundo do ano que vem.

