Procon fiscaliza Rodoviária Novo Rio

O Procon Estadual, ligado à Secretaria de Governo, realizou, nesta segunda-feira , uma fiscalização na Rodoviária Novo Rio.

O objetivo é verificar se os locais estão cumprindo as determinações do Código de Defesa do Consumidor e de outras leis.

Operação

Com a chegada do verão, a atenção dos policiais militares envolvidos na Operação Praia, iniciada em setembro, está redobrada. Durante o período de calor e praias cheias. A PM contará com o apoio de até 850 agentes por dia atuando na orla carioca. Em pontos estratégicos espalhados pela cidade.

O trabalho, que busca evitar furtos e roubos, tem a tecnologia como aliada. Dois carros de Comando Móvel baseados na praia do Arpoador e na Barra da Tijuca dão suporte aos policiais militares.

Os equipamentos têm sistema de captação de imagens com um raio de abrangência de dois quilômetros. As imagens são transmitidas pelo helicóptero do Grupamento Aeromóvel (GAM) em tempo real. A tecnologia tem proporcionado agilidade no deslocamento de viaturas e policiais quando necessário.

– Os carros de Comando Móvel são muito importantes na Operação Praia. Recebemos imagens que nos auxiliam no atendimento para a segurança da população – afirmou o porta-voz da PM, capitão Maicon Pereira.

Um dos focos da Operação Praia é a abordagem a veículos, com atenção especial aos ônibus, ao longo do dia. Os policiais militares revistam passageiros e, em caso de suspeita de menores em risco, solicitam apoio para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, responsável por avaliar a situação de vulnerabilidade dos jovens.

– Nossas ações pretendem ser fundamentalmente preventivas. Além da presença de homens na orla, atuamos em diversos pontos para, por exemplo, interceptar coletivos e fazer abordagens – afirmou o capitão Maicon Pereira.

Monitoramento

A Operação Praia reúne o Batalhão de Policiamento em Grandes Eventos (BPGE), o Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) e o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), além dos Grupamentos de Policiamento Transportado em Ônibus Urbanos (GPTou) e do Regimento de Polícia Montada (RPMont). O efetivo patrulha desde o Flamengo, na Zona Sul, até o Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste.

Aplicativo Emergência 190 oferece atendimento imediato

Para reforçar o atendimento à população, a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, em parceria com a Startup Nearbee, lançou recentemente o aplicativo Emergência 190, que oferece atendimento instantâneo em serviços emergenciais, como denúncias de atividades suspeitas, ocorrências ou pedidos de socorro.

O Emergência RJ funciona como aplicativo oficial de segurança do estado, e uma equipe capacitada dentro do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova, é responsável por receber os chamados digitais de forma bilíngue (Português/Inglês), e efetivar as denúncias, envolvendo o serviço 190 (Polícia Militar).

– Esta é outra tecnologia que também contribui de forma efetiva para nossa atuação – informou o capitão.

