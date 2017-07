A mesma pesquisa apontou que os torcedores da Copa das Confederações são, em sua maioria, homens, que representam 62% do público, contra 38% do público feminino

Por Flávio Ricco – do Rio de Janeiro:

Colaboração – José Carlos Nery

De acordo com levantamento da GfK, aproximadamente 64 milhões de pessoas assistiram jogos de futebol pela TV em 2017. Só as partidas da Copa das Confederações, como exemplo mais recente, alcançaram em torno de 21,3 milhões de indivíduos.

No último domingo, a transmissão de Alemanha e Chile, pela final da competição atingiu cerca de 6,2 milhões de telespectadores. Já no confronto entre Portugal e México, que definiu terceiro e quarto lugares, foram 3,4 milhões de pessoas nas 15 regiões metropolitanas pesquisadas no país, considerando Band e SporTV, nas TVs aberta e fechada, que exibiram os jogos.

A mesma pesquisa apontou que os torcedores da Copa das Confederações são, em sua maioria, homens, que representam 62% do público, contra 38% do público feminino. A classe predominante dos espectadores do campeonato é a C, com 47% de participação, seguida pela classe AB (29%) e DE (24%). Por fim, uma análise das faixas etárias mostra que a maior participação é do público com 50 anos de idade ou mais (38%), seguido pelos indivíduos de 35 a 49 anos (22%).

TV Tudo

Outros números

Ainda de acordo com a GfK, confira abaixo o alcance de algumas partidas realizadas em 2017:

Eliminatórias, Brasil e Paraguai, dia 28 de março, 25,2 milhões.

Jogo da amizade, Brasil e Colômbia, 25 de janeiro, 22,8 milhões.

Final da Liga dos Campeões, 3 de junho, Real Madrid e Juventus, 17,7 milhões.

Resumo da ópera

Os números desta e de outras pesquisas realizadas apenas atestam que o futebol como um todo, transmissões das competições locais e internacionais, hoje se coloca entre os principais produtos de consumo da televisão no Brasil.

Ao lado dele, jornalismo e teledramaturgia.

Audiência nacional

No painel nacional, a Globo teve o melhor semestre dos últimos cinco anos e também foi a única, entre as emissoras abertas, a registrar crescimento de audiência em comparação com o mesmo período do ano passado.

A média 24 horas (das 6h às 5h59) no acumulado de janeiro a junho foi de 14 pontos com 39% de participação no PNT.

Cresceu 1 ponto (8%) em relação aos primeiros seis meses de 2016, sendo a melhor performance desde 2012.

Protesto

Depois de fazer Êta Mundo Bom!, Giovanna Grigio também está muito bem em Malhação: Viva a Diferença, como Samantha.

No capítulo do dia 14, a personagem participa de um “apitaço” no Colégio Grupo promovido por Lica (Manoela Aliperti) contra a instalação de catracas de segurança.

Palavra da Band

Diferentemente do que aqui foi colocado, a Band informa que Marcelo Meira continua à frente das questões relativas à Copa da Rússia, no ano que vem.

Que Diego Guebel não tem nada a ver com este assunto.

Vida que segue

Depois de 18 anos, Alex Gusmão voltou à Record para colaborar, diretamente de Brasília, no Fala Brasil.

Seu último trabalho foi como editor-chefe e âncora do Jornal do SBT na mesma praça, quando deixou a casa, em fevereiro, por motivo de contenção de gastos.

Vai começar

Na quarta que vem o SBT vai dar início aos trabalhos do próximo BBQ Brasil, reality de churrascos, que agora terá apresentação da Chris Flores em substituição a Ticiana Villas Boas.

Estreia no dia 12 de agosto, um sábado.

O que muda

Além da apresentação da Chris Flores, o BBQ também terá como outras novidades, como a participação de Danielle Dahoui.

Na parte comercial, foi fechado patrocínio com a Heinz, maionese e ketchup.

Próximo trabalho

Vladimir Brichta mesmo sem ainda desaquecer os motores, depois de Rock Story, começou a gravar a série de época Cidade Proibida, também como protagonista. Um detetive.

Traição, paixão, ciúme, crime e adultério serão os ingredientes desta produção, ambientada nos anos 1950.

Sim e não

Cada episódio de“Cidade Proibida contará com uma participação especial. Giovanna Antonelli e Maeve Jinkings, são dois desses nomes confirmados, que, inclusive, já gravaram.

Sonia Braga, sobre este mesmo trabalho, usou as redes sociais para esclarecer que não está no elenco. “Não, não é verdade”, disse a atriz, desmentindo qualquer conversa com a Globo.

Bate – Rebate

· Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira, sempre muito disputados na Globo, não pretendem emendar um trabalho no outro, após Os Dias Eram Assim…

· … Férias é a palavra de ordem do casal.

· Band Goiânia demitiu a apresentadora Luciana Braz, conhecida como Pantera…

· … Acabou com o Band Cidade e iniciou um corte de 35% da redação.

· O filme do Edir Macedo, Nada a Perder, além do Brasil, será lançado simultaneamente em vários outros países.

· Até quando será que a Band continuará reprisando os episódios do Polícia 24h?

· … O que está sendo levado ao ar é um material produzido entre os anos 2015 e 2016…

· … Correndo até o risco de um dos muitos que ali aparecerem reclamarem direitos de imagem.

· Aliás, neste mesmo embalo, a Rede TV! foi autorizada a produzir o seu Operação de Risco em São Paulo?

· … Não havia uma proibição da própria polícia?

· O Hoje em Dia da Record tem feito testes com plateia ao vivo no estúdio…

· …Nesta quinta, será realizada mais uma experiência.

C´est fini

Patrícia Abreu, que fazia o Globo Esporte na TV Bahia, foi contratada pela TV Record.

Será ela quem irá apresentar o novo jornal local, faixa da noite, a partir do dia 25.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Compartilhe isso:

Tweet





Telegram

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...