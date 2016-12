Programas de humor não são mais feitos para ninguém rir

Não sei se é moda ou se tem que ser assim mesmo, mas o grande problema que afeta os humoristas dos tempos atuais é a falta de graça

Por Flávio Ricco – do Rio de Janeiro:

Não sei se é moda ou se tem que ser assim mesmo, mas o grande problema que afeta os humoristas dos tempos atuais é a falta de graça.

São muitos os que se intitulam como tal, mas parece um combinado entre eles para ninguém ser engraçado.

O Zorra Total virou Zorra, apresentou inovações e adotou uma maneira bem diferente de se apresentar, inclusive com várias alterações em seu elenco.

Mas o problema, como já existia no seu antecessor, é que ele continua com as mesmas deficiências. Pode até ser um programa bem humorado, mas em momento nenhum, consegue arrancar um sorriso rasgado de ninguém. Gargalhada, então, nem pensar.

Outros exemplos na mesma linha são aqueles que o Multishow tem de baciada. A boa maioria deles foi feita, parece até que de forma proposital, para não levar ninguém a um ataque de risos.

É uma limitação que dá dó.

Separando as coisas

Até porque não seria justo e nem combinaria colocar todos na mesma gaveta, já houve tempos, não tão distantes assim, que os programas de humor eram feitos para as pessoas rirem.

Não vai aqui nenhum saudosismo, mas está complicado encontrar outros Chico Anysio, Jô Soares, Golias e até Tom Cavalcante ou Márvio Lúcio, o Carioca, entre os mais novos.

Caiu na graça

Marcela Monteiro, repórter do Vídeo Show, mas que também é atriz e apresentadora, é alguém que a Globo está apostando.

Mesmo com seu trabalho assegurado no programa, existe o desejo de aproveitá-la em outros projetos.

Teve convite…

Nesses últimos meses do ano, a Rede TV! apertou o cerco e tentou, de todas as maneiras, a contratação de José Luiz Datena.

Depois de pesquisas realizadas, o nome dele foi apontado como ideal para alavancar toda a faixa da noite, que antecede o telejornal Rede TV News.

… No entanto

Datena, mesmo não se negando a conversar, adotou um comportamento diferente de outras ocasiões e sempre deixou claro que tem um contrato com a Bandeirantes. Não está nos seus planos romper.

Ao contrário. O seu desejo é cumprir até o fim.

Projeto em curso

Ainda não foi neste 2016, como muitos pretendiam e chegaram a trabalhar para isso, mas já para o começo de de 2017 a direção do SBT deve se empenhar ainda mais para a existência do SBT Internacional.

Angola está servindo como base das suas primeiras experiências.

Na agulha

A Globo está com tudo praticamente pronto para o BBB17 começar. Todas as seletivas regionais foram concluídas e já existe a relação dos prováveis participantes.

As pequenas dúvidas que ainda persistem serão enfrentadas nos primeiros dias da próxima semana.

Tem papel

Record está anunciando o início de gravações de Beaventura para janeiro.

Mas o diretor Ivan Zettel, continua empenhado na escalação completa do elenco. Alguns papéis ainda estão em aberto.

Plano

A remontagem dos Trapalhões, na Globo, agora com novo elenco e as participações especiais de Renato Aragão e Dedé Santana continua em curso.

A Globo ainda não definiu a partir de quando será exibida, mas será aos domingos, uma da tarde, faixa dos programas de temporada.

Jornalismo na frente

Pesquisas da GFK apontam que o jornalismo foi o gênero de maior alcance entre os telespectadores brasileiros, desde julho deste ano até agora, diante dos diversos acontecimentos políticos, econômicos e também de eventos como Olimpíada e Paralímpiadas.

Novela e filmes caíram para o segundo e terceiro lugares, respectivamente.

Bate – Rebate

• A tendência na Globo é continuar com novelas contadas em fases diferentes…

• … Parece que é mesmo a moda de agora…

• … Em nome do amor, novela de Ângela Chaves e Alessandra Poggi, na fila das 18 horas, também será assim.

• Marcelo Rezende e Record chegaram a cogitar a possibilidade dele fazer um outro programa…

• … Mas a conversa, ao que parece, não progrediu. Ou, pelo menos não seguiu em frente…

• … Por enquanto, ele vai continuar com o Cidade Alerta.

• Geraldo Luís também saiu de férias na Record, mas também vai deixar programas inéditos gravados para todos os domingos…

• … Aliás, a recomendação de deixar inéditos também foi feita a aos programas da Globo.

• Pessoal do Ratinho, da Rede Massa, tem se empenhado em sempre prestar uma colaboração importante para o jornalismo nacional do SBT…

• … Hoje, as suas emissoras cobrem totalmente o estado do Paraná.

Colaborou José Carlos Nery

