As ofertas da Azul, Avianca e LATAM valem para todos os destinos nacionais. Na ponte aérea Rio/São Paulo os bilhetes estão disponíveis por R$ 82

Por Celso Martins- Belo Horizonte

Os destaques das promoções deste domingo são as passagens da LATAM vendidas por R$ 64,90 nos voos do Rio de Janeiro (Galeão) para Curitiba. Já um bilhete do Aeroporto Santos Dumont para Brasília está disponível na promoção da LATAM por R$ 71,90. Da capital paulista para o Rio de Janeiro é possível comprar passagens por apenas R$ 82 na ida ou volta.

A LATAM também lançou promoção para marcar início dos voos sem escalas entre Belo Horizonte (Confins) e Vitória a partir de 27 de março. Uma passagem entre as duas capitais está disponível por R$ 92,90. De Belo Horizonte para Congonhas a LATAM caprichou ainda mais e lançou passagens por R$ 65,90.

Os destaques da Azul são as passagens vendidas neste domingo por R$ 63,90 de Guarulhos para Belo Horizonte. Já quem está no Rio de Janeiro pode embarcar nos voos da Azul que decolam do Santos Dumont pagando apenas R$ 87,80. Já uma passagem de Guarulhos para o Santos Dumont está sendo vendido por R$ 95,90. Barato demais.

OFERTAS DA AVIANCA

A companhia Avianca Brasil lançou passagens por R$ 105 do Galeão para o Aeroporto de Congonhas. Por R$ 109 você garante o bilhete para viajar em voo sem escalas de Guarulhos para Curitiba.Todos os destinos da Avianca estão sendo vendidos com desconto. A promoção da Avianca vale para viagem nos meses de maio e junho.

As ofertas citadas neste texto da Azul e LATAM valem para viagem nos meses de abril e maio, mas quem pretende viajar em fevereiro, antes do Carnaval, também encontra tarifas promocionais. Basta comprar as passagens de ida e volta para garantir os menores preços. As passagens podem ser compradas até às 8 horas de segunda-feira (06/02).

