Por Flávio Ricco – do Rio de Janeiro:

Colaboração – José Carlos Nery

Fábio Porchat, buscando sair da mesmice, tem procurado inovar no seu programa, fazendo ao vivo em ocasiões como as finais do Power Couple e Dancing Brasil, além de sair em busca de outros movimentos, suficientemente capazes de atrair a atenção do público.

A novidade de agora é a estreia do Bota a Mãe no Meio, inspirado da reclamação de um telespectador, via email, por ocasião de uma entrevista com a Ticiane Pinheiro, realizada em 2016, quando ela aceitou participar do Twister da Verdade, ao lado de um Go Go Boy de sunga branca. É aquele jogo do bota mãe no azul, no vermelho, que inspira as mais variadas e insinuantes perguntas.

Diante da revolta do fã da Ticiane, que mandou o Porchat fazer aquilo com a mãe dele, a proposta acabou sendo aceita.

E não só com a mãe dele, dona Isabella, mas também a avó, dona Maria Alice. O quadro estreia nesta segunda-feira.

TV Tudo

Você sabia?

Nenhum programa da Record está autorizado sequer a falar no nome do Dudu Camargo, do SBT.

Nada que se refere a ele, nem mesmo as suas proezas mais recentes, podem ir ao ar. A ordem é fingir que não existe.

Sem noção

Na noite deste domingo, no programa do Felipeh Campos, na rádio Mundial, Dudu Camargo disse com todas as letras que, se pudesse escolher, ele queria apresentar o Domingo Legal no SBT.

E ainda acrescentou que o programa do Celso Portiolli não é satisfatório e vai mal de audiência. Imaturidade total.

Recueta honrosa

Quem é que esperava outro fim na encrenca criada, via Simba, por SBT, Record e Rede TV!?

O comunicado distribuído na semana passada, traduzido pela minha avó Chiquinha, não passou de um disfarçado rabo entre as penas.

Cair na real

Mais uma vez, de forma muito clara, ficou demonstrado que resultado em televisão só se alcança fazendo boa televisão. Simples assim.

De nada adianta novo instituto de pesquisa, brigar com operadoras ou brigar com o vizinho, porque nada disso resolve.

Bateu no bolso

O que se observou nesses três meses, é que até mesmo dentro dessas emissoras, aqueles de maior e perfeito juízo, sabiam muito bem o risco que as três estavam correndo.

Não deu no bico. Perderam dinheiro e audiência. Bela lambança.

Deu a lógica

O que se viu, também como parte de um resultado esperado, é que boa parte do público aceitou e se acostumou viver sem SBT, Record e Rede TV!.

A recíproca é que não foi verdadeira.

X 9

Pessoal do Esporte Interativo está buscando esclarecer uma coincidência de pautas entre os jornais da casa com matérias apresentadas nos programas da Bandeirantes. A desconfiança é que tem alguém nesse meio-campo. Assunto ainda tratado com discrição.

Isso não existe

A partir da saída do Marcelo Mainardi da direção comercial, surgiram notícias que o vice Marcelo Meira também estaria deixando a Band.

Consultado, ele assegura que talvez em 2025. Agora, nada a ver.

Mas tem uma coisa

É muito provável que Diego Guebel venha substituir o Meira nas negociações com vistas a possibilidade da Band transmitir a Copa da Rússia no ano que vem.

Simples questão de estratégia.

Alguém explica?

O programa À Primeira Vista foi ar, pela segunda vez, na quinta passada. A audiência, baixa, se repetiu, com apenas dois pontos.

Mas o que mais incomoda é um ruído, que também se fez presente na estreia, na captação de áudio do restaurante. Parece coisa de amador.

Bate – Rebate

· Larissa Maciel renovou contrato com a Record. Ela está em Belaventura.

· A propósito: para o mercado comercial, a estreia de Belaventura está sendo anunciada para o próximo dia 25.

· Uma nova temporada do Show dos Famosos foi acertada para o Domingão do Faustão no ano que vem.

· Chama atenção: mesmo depois daquele desempenho monstruoso em Velho Chico, Selma Egrei não teve seu vínculo renovado na Globo…

· … Ela vai fazer Apocalipse, na Record, como convidada especial.

· O Ministério Público Federal decidiu abrir inquérito para investigar o programa A Casa da Record…

· … O motivo da investigação foi denúncia por parte de ativistas de direitos humanos que dizem que o programa ofende a dignidade humana…

· … Ora, gostando ou não gostando daquilo, é uma competição, onde participa quem quer, assinando termo de responsabilidade na sua presença…

· … Um programa de TV, um reality show, que vai pagar 1 milhão pra quem ficar até o fim…

· … Cada uma também, hein?

C´est fini

Silvio Santos marcou suas férias para a segunda quinzena deste mês, mas ficou de confirmar a data certa nesses próximos dias.

De qualquer forma, desta vez não será um afastamento muito longo. No máximo 20 dias.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

