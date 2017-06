“O VI Congresso do PT votou resoluções críticas e auto-críticas dessa postura, mas lideranças e correntes seguem renitentes na posição que levou o petismo ao cadafalso como ovelhas ao abatedouro”, afirma Breno Altman.

Por Redação – de São Paulo

Militante do PT e um dos quadros mais celebrados do partido, o jornalista Breno Altman, fundador do site de notícias internacionais Opera Mundi, criticou, duramente, as atitudes de ex-ministros que, ao lado de boa parte de seus dirigentes, insiste em tratar a situação política brasileira sob a ótica de um “republicanismo” que apenas beneficia as hostes da direita.

As declarações dos ex-ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso e Tarso Genro a um dos diários conservadores paulistanos, “reafirmando a justeza de indicar, para a Procuradoria Geral da República, o mais votado de uma lista tríplice estabelecida pela Associação Nacional dos Procuradores da República, revelam que setores importantes do PT continuam capitulados ao ‘republicanismo’ que desarmou o partido e a esquerda para o inevitável enfrentamento entre classes e projetos”. A afirmação de Altman, em uma rede social, foi publicada neste sábado.

O PT de Bobbio

“O VI Congresso do PT votou resoluções críticas e auto-críticas dessa postura. Mas lideranças e correntes seguem renitentes na posição que levou o petismo ao cadafalso como ovelhas ao abatedouro. ‘Republicanismo’ é o nome moderno de uma concepção que considera o Estado como acima das classes. Território neutro de disputa, fruto das ideias liberais, incluindo versões adocicadas do socialismo, como as do italiano Norberto Bobbio”, acrescentou.

Ainda segundo Breno Altman, “essa concepção se fortalece na crítica ao marxismo, para o qual o Estado é sempre a ditadura de uma classe social hegemônica. Mesmo na sua forma democrática e eleitoral. A formulação marxista conduz à conclusão que, quando eventualmente partidos da classe trabalhadora chegam ao governo, devem agir com firmeza e determinação para submeter o máximo de casamatas e trincheiras ao seu comando. Preparando-se para a contraposição de classe que fatalmente ocorrerá no interior do poder público”.

“O PT de Cardoso e Genro optou pelo caminho do liberalismo de Bobbio. Os resultados já conhecemos. Triste que persistam no erro”, conclui.

