‘Pulse’, novo CD de Alfredo Dias Gomes

O baterista e compositor Alfredo Dias Gomes lançou Pulse, sexto álbum de sua discografia. Pulse traz duas composições autorais, Seven e Pulse, e uma seleção de músicas gravadas, em sua maioria, pela banda The Eleventh House, importante grupo de jazz rock dos anos 1970. ” The Eleventh House foi um grupo importante na minha formação musical. Quis fazer uma referência a banda mas busquei no repertório composições que me inspiraram e que talvez não sejam tão conhecidas do grande público”.

Alfredo Dias Gomes estreou profissionalmente em 1978, aos 18 anos, com Hermeto Pascoal. Nos anos 1980 participou da primeira formação da banda Heróis da Resistência. Em 1985 gravou o single Serviço Secreto, estreando como solista.

Seus outros trabalhos são Alfredo Dias Gomes (1991); Atmosfera (1996), que contou com a participação do guitarrista Frank Gambale; Groove (2005), Corona Borealis (2010) e Looking Back (2015). Alfredo tocou e gravou com renomados artistas brasileiros.

Em Pulse Alfredo apresenta um time musical de primeira linha, uma formação já experimentada em trabalhos anteriores. Widor Santiago (sax tenor), Yuval Ben Lior (guitarra), Lulu Martin (teclado) e Marco Bombom (baixo). Alfredo Dias Gomes na bateria. A intimidade musical é evidente e o resultado é um álbum vigoroso e pulsante.

Entusiasta e usuário das plataformas digitais como alternativa para a comercialização da música. Alfredo optou por lançar Pulse apenas no suporte digital. “Acredito que o CD não vai acabar, assim como o vinil não acabou. Mas a verdade é que a nova geração escuta música de outra forma.

A tendência é baixar pela Internet e ouvir pelas lojas como ITunes, Spotify etc, onde o consumidor assina um pacote e tem direito a ouvir toda a biblioteca”, diz Alfredo.

Pulse está disponível em todas as plataformas digitais.

1- The Other Side (Michael Lawrence)

2 – The Funk Waltz (Alphonse Mouzon)

3 – The Phonse (John Lee)

4 – Low-Lee-Tah (Larry Coryell)

5 – Yin (Wolfgang Dauner)

6 – Shoreline (Joachim Kuehn)

7 – Level One (Larry Coryell)

8 – Adam Smasher (Michael Mandel)

9 – Seven (Alfredo Dias Gomes)

10 – Pulse (Alfredo Dias Gomes)

Gravado no ADG STUDIO por Thiago Proft

Mixagem: Thiago Proft e Alfredo Dias Gomes

Produzido por Alfredo Dias Gomes

Masterização: Ricardo Garcia (Magic Master)

Programação visual: REC design

