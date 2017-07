Segundo nota do Banco Central, nesta quarta-feira, o déficit do mês passado foi puxado pelo desempenho da conta financeira. É por onde passam investimentos diretos, em portfólio e outros. O saldo negativo chegou a US$ 8,928 bilhões.

11h29 – de Brasília

O fluxo cambial, saldo de entrada e saída de moeda estrangeira do país, teve déficit de US$ 4,301 bilhões em junho, interrompendo três meses consecutivos de superávit em meio à intensa crise política que envolve o presidente de facto, Michel Temer.

Segundo nota do Banco Central, nesta quarta-feira, o resultado do mês passado foi puxado pelo desempenho da conta financeira. É por onde passam investimentos diretos, em portfólio e outros. O saldo negativo chegou a US$ 8,928 bilhões. Foi a maior saída líquida mensal desde dezembro de 2016 (-US$ 9,005 bilhões).

Conta comercial

No semestre, o déficit da conta financeira acabou ficando em US$ 24,051 bilhões, melhor que o saldo negativo de US$ 35,819 bilhões em igual período de 2016.

Temer foi denunciado por crime de corrupção passiva após delações de executivos do grupo J&F. O processo alimenta temores entre os investidores de que a reforma da Previdência possa não andar no Congresso.

O BC informou ainda que a conta comercial registrou superávit de US$ 4,627 bilhões em junho, acumulando no ano saldo positivo de US$ 31,529 bilhões. Assim, no primeiro semestre, o fluxo cambial geral acumulou superávit de US$ 7,478 bilhões.

Compartilhe isso:

Tweet





Telegram

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...