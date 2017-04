O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelos ataques. Estes ocorreram uma semana antes da Páscoa cristã e no mesmo mês que o papa Francisco tem programada uma visita ao Egito

Por Redação, com agências internacionais – do Cairo

Pelo menos 44 pessoas morreram e mais de 100 ficaram ferudas em atentados a bomba em duas igrejas coptas egípcias, neste Domingo de Ramos. Trata-se de mais uma ação radical contra a minoria religiosa cada vez mais atacada pelos militantes islâmicos.

O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelos ataques. Estes ocorreram uma semana antes da Páscoa cristã e no mesmo mês que o papa Francisco tem programada uma visita ao Egito.

A primeira bomba, em Tanta, uma cidade no delta do Nilo a cerca de 100 quilômetros do Cairo, destruiu o interior da Igreja de São Jorge. O ataque ocorreu durante o serviço do Domingo de Ramos e matou pelo menos 27 pessoas. Ao todo, foram 78 feridos, disse o Ministério da Saúde do Egito.

O segundo ataque, poucas horas depois, por um homem-bomba em Alexandria, atingiu o local histórico do papa copta, Tawadros. Ele assistiu à missa na igreja de São Marcos e ainda estava no prédio no momento da explosão, mas não foi atingido. O atentado matou 17 pessoas, incluindo três policiais, e feriu 48, afirmou o ministério.

Os ataques se dão quando o ramo do Estado Islâmico no Egito parece intensificar as ações e ameaças contra cristãos.

Papa condena

O papa Francisco, neste domingo, condenou fortemente o ataque contra a igreja de São Jorge.

— Ao meu caro irmão, sua santidade o Papa Tawadros II, à Igreja Copta, e a toda a querida nação egípcia envio as minhas sinceras condolências. Rezo pelos mortos e feridos, estou próximo dos familiares e de toda a comunidade — disse Francisco aos fiéis, ao final da Missa a que presidiu na Praça de São Pedro.

O ataque aconteceu durante a celebração do Domingo de Ramos, que marca o início da Semana Santa no calendário cristão.

— Que o Senhor converta o coração dos que semeiam terror, violência e morte. E também o coração dos que fazem e traficam as armas — pediu Francisco.

As comunidades cristãos do Egito representam cerca de 10% da população, com destaque para a Igreja Copta Ortodoxa. Esta têm sido alvo de vários ataques de extremistas islâmicos.

O Papa Francisco vai visitar o Cairo de 28 a 29 de abril, numa viagem pela paz. Ele prevê um encontro com o grande imã de al-Azhar, a mais prestigiada instituição do Islã sunita.

