Por Redação, com Reuters – de Bruxelas/Londres:

A Twenty-First Century Fox deve conseguir aprovação de reguladores europeus para adquirir o grupo de TV por assinatura Sky, por 11,7 bilhões de libras (US$ 14,5 bilhões), afirmaram duas fontes com conhecimento do assunto nesta sexta-feira.

A Fox já detém 39 % da Sky. O magnata controlador da Fox, Rupert Murdoch, há tempos tenta obter o controle completo da Sky. Apesar de fracasso na tentativa anterior de ficar com a empresa em 2011. Quando os jornais britânicos do grupo foram envolvidos em um escândalo de espionagem.

A Comissão Europeia, que se reuniu nesta sexta-feira para discutir a operação, não comentou o assunto.

Sites de viagens da UE

Dois terços dos sites de reservas de viagem na União Europeia fornecem informações enganosas sobre preços. Infringindo regras de proteção ao consumidor do bloco. Informou a Comissão Europeia nesta sexta-feira.

Em avaliação de 352 serviços de reserva e comparação de viagens online. Um terço dos sites exibiu preços iniciais que não eram os preços finais. E em um quinto dos casos, as ofertas promocionais não estavam realmente disponíveis, disse a Comissão.

Cerca de um em cada quatro sites também enganou os consumidores. Dizendo que havia apenas uma quantidade limitada de assentos ou quartos deixados a um determinado preço. Quando isso muitas vezes só se aplica ao site em questão.

A Comissão não mencionou nenhuma das empresas pesquisadas na triagem realizada em outubro de 2016.

O órgão executivo da UE disse que as autoridades nacionais entrarão em contato com os sites. Que violam as regras de proteção ao consumidor e poderão tomar medidas legais se as empresas não melhorarem os serviços.

Anatel

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) decidiu na noite da véspera que o grupo em recuperação judicial Oi tem poder de mercado significativo em São Paulo, algo que deve resultar em restrições de atuação e negociação para preservar a competição no setor, segundo a autarquia.

A decisão do conselho diretor da agência, que teve voto favorável do presidente, Juarez Quadros, não foi unânime, contando com manifestações em contrário dos conselheiros Leonardo Morais e Igor de Freitas.

A Oi, quarta maior operadora de telefonia celular do país, tem dívidas com a Anatel de cerca de R$ 20 bilhões, afirma o governo.

Também na quinta-feira, Quadros afirmou que a Oi tem mantido a qualidade de serviços apesar da situação de recuperação judicial. Mas Quadros destacou que a legislação prevê que outras questões poderiam levar a uma intervenção na empresa, como a capacidade de manter um nível de investimentos, “acompanhando o padrão das demais operadoras” e uma solução da dívida com o governo e demais credores.

Quadros lembrou que o governo está preparando uma Medida Provisória com regras para dar amparo legal a uma eventual intervenção na empresa.

